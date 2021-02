Marketing client : App’s Miles rejoint les ambitions de croissance de D-AIM

App's Miles devient D-ENGAGE mais l'entreprise bordelaise reste dans les mêmes locaux, à la Cité numérique. (Crédits : App's Miles)

Les deux sociétés se disent complémentaires avec d’un côté la connaissance client développée au moyen d’une intelligence artificielle et de l’autre des parcours clients ponctués d’animations et de récompenses. La première, D-AIM basée en région parisienne, a acquis fin décembre la plateforme bordelaise App’s Miles rebaptisée D-ENGAGE. Entre 50 et 70 recrutements sont prévus dans les trois ans, à Paris, Bordeaux et ailleurs.