Smart city : les Bordelais de Qucit lèvent 1,7 M€

Elle tablait sur 1,8 à 2 M€ et y travaillait depuis plus d'un an. Ce sera finalement 1,7 M€ pour la startup béglaise Qucit, spécialisée dans l'optimisation des services urbains, notamment de mobilité, grâce à des applications prédictives. La jeune pousse a levé ces fonds auprès de Pi2 Invest, Urban US, Urban-X, Bpifrance et de business angels individuels. Urban-X est un accélérateur basé à New-York et géré par le constructeur automobile Mini et par le fonds Urban US qui investit dans les startups actives dans le domaine de la ville intelligente, la smart city. Qucit a participé au programme d'accélération new-yorkais en début d'année et en a profité pour développer une modélisation des perceptions des habitants vis-à-vis de l'espace urbain (propreté, beauté, niveau de stress, etc.).

"Nous sommes très fiers d'avoir mené la campagne seed de Qucit. Nous sommes convaincus de la capacité de l'équipe à fournir des produits exceptionnels aux villes et aux différents opérateurs", réagit Frédéric Picq de Pi2 Invest. A l'aide de ses algorithmes brevetés, Qucit propose notamment des modèles prédictifs pour la disponibilité des vélos en libre service (Bikepredict) et des places de stationnement en parking ou en voirie (Parkpredict), pour la fluidité de la circulation (Roadpredict) et pour la qualité de vie ressentie par les habitants (Comfortpredict). Une autre application développée avec Egis pour le compte de la mairie d'Amsterdam vise à améliorer le rendement du stationnement payant en optimisant les patrouilles de contrôle.

Recruter et monter en qualité

Cette levée de fonds doit permettre à la startup, dont le siège est sur le site Newton de Bordeaux Technowest, de recruter et d'améliorer ses modèles prédictifs :

"Nous sommes à l'équilibre financier depuis l'an dernier et en forte croissance depuis 18 mois. Nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par sept en 2017 et nous devrions le tripler en 2018. Cette levée de fonds va donc nous permettre d'accélérer encore notre développement en intensifiant les investissements dans nos produits et dans la qualité du service que nous apportons à nos clients", explique le fondateur et PDG de Qucit, Raphaël Cherrier, qui évoque "un chiffre d'affaires à 6 ou 7 chiffres".

La TPE prévoit ainsi de doubler ses effectifs d'ici fin 2019 pour atteindre une trentaine de salariés. Les profils recherchés sont des ingénieurs logiciel, des data scientists et des commerciaux. L'équipe, qui comptait dix CDI en juin 2017, devait tripler de taille en 2018 mais compte actuellement 16 salariés. "Les recrutements étaient conditionnés à la levée de fonds et celle-ci a, comme souvent, pris plus de temps que prévu", concède Raphaël Cherrier. "La présence d'investisseurs américains nous donne une bonne visibilité et un réseau aux Etats-Unis même si la priorité reste pour l'instant la France et l'Europe. On réfléchira aux Etats-Unis en 2019", précise le dirigeant.

En mai dernier, Qucit, qui compte parmi ses clients Keolis, Transdev, Suez, Vinci et Egis, a été retenue au sein d'un groupement pour co-développer le système d'information multimodal de la Région Nouvelle-Aquitaine qui doit être déployé progressivement à partir du mois de septembre.

