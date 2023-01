Otonomy Aviation lève 3,6 millions d'euros pour financer son offensive dans l'aviation civile

La société Otonomy Aviation, à Mérignac (Bordeaux Métropole), vient d'annoncer la levée de 3,6 millions d'euros auprès d'un pool financier dont Ouest Croissance (Banque Populaire Grand Ouest, Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique et Banque Populaire Val de France), qui abonde l'opération à hauteur de 2,2 millions d'euros, est le chef de file, avec la participation d'UI Investissement, à Paris, et d'Expanso Capital (Caisse d'épargne Aquitaine Nord). Ouest Croissance et Expanso Capital avait déjà participé à la précédente levée de fonds de l'entreprise au printemps 2019.

Tout en étant une PME, avec 40 salariés et un chiffre d'affaires de six millions d'euros en 2022, Otonomy Aviation a aussi la particularité presque extraordinaire d'être un équipementier aéronautique de rang 1. Cas de figure rarissime pour une entreprise de cette taille. Le secret vient du fait qu'Otonomy Aviation est capable de concevoir, développer et fabriquer des caméras qui répondent exactement à la foultitude de contraintes règlementaires de toutes sortes qui pèsent sur les composants d'un avion.

Trois usages aéronautiques déterminants pour les caméras

« Nos caméras sont conçues sur mesure pour résister à la foudre, aux rayonnements électro-magnétiques, etc. Elles doivent assurer la sécurité en vol, le divertissement des passagers et la sûreté des aéronefs avec la vidéo-surveillance. Un quatrième usage commence à monter, avec l'analyse de l'image pour en extraire des données. Nous sommes des équipementiers de rang 1 parce que nous faisons fabriquer tous les éléments de nos caméras, avant de les assembler et de les livrer directement aux avionneurs », décortique pour La Tribune Guillaume Daudon, le fondateur et dirigeant d'Otonomy Aviation.

Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à l'entreprise de Mérignac de se muscler pour aborder un nouveau chapitre de son histoire : la diversification vers l'aviation civile. Un segment de marché capitalistiquement sur-concentré d'où l'entreprise de Guillaume Daudon fondée en 2007 était jusqu'ici totalement absente et où elle entend se montrer aussi efficace que dans celui de l'aviation d'affaires. Car, dans le monde du business aéronautique, la PME girondine s'est taillée un redoutable profil de prédateur.

Une activité essentiellement internationale

« Nous travaillons pour le marché international. Il n'y a pas de France ni d'Europe dans ce marché, c'est pourquoi nous réalisons 95 % de notre chiffre d'affaires à l'export. Quand nous avons commencé à concevoir et fabriquer des caméras pour l'aviation d'affaires nous n'avions qu'un seul concurrent. Une entreprise américaine qui tenait 100 % du marché international. Grâce à Otonomy Aviation, elle a désormais un concurrent », se réjouit Guillaume Daudon, qui a ainsi fait toute sa croissance aux dépens de son concurrent américain Securaplane Technologies, désormais filiale du groupe Meggit.

Cette seconde levée de fonds s'inscrit dans la nouvelle bataille que doit mener au niveau international Otonomy Aviation pour s'imposer désormais sur le marché de l'aviation civile. Une diversification qui va faire basculer la PME du monde feutré des avions d'affaires, avec Dassault ou Bombardier, dans celui des gros bras.

« Nous venons de signer notre premier contrat avec Airbus, ce qui explique aussi que l'un des objectifs de cette levée de fonds soit de sécuriser notre capital. Nous abordons une diversification qui va nous demander de nouveaux efforts en particulier commerciaux », éclaire le dirigeant.

La nouvelle cible mondiale de la PME est désormais française

Car cette lutte tournante tout autour de la planète contre les entreprises quasi monopolistiques qui règnent sur les marchés de la vision dans l'aéronautique est encore loin du mot fin.

« Avec cette diversification dans l'aviation civile nous allons nous attaquer à une autre entreprise qui n'a pas de concurrent au plan international : le groupe Latécoère. Oui, ce coup-ci ce n'est pas un Américain mais bien un Français... », relève Guillaume Daudon.

Un groupe français et très proche de la Nouvelle-Aquitaine puisque le siège de Latécoère se trouve à Toulouse. Comme le précise le patron d'Otonomy Aviation, près de 80 % des achats de la PME se font en France et en Europe, dont 50 % en Nouvelle-Aquitaine. Pour accompagner ses clients, la PME girondine dispose d'une filiale aux Etats-Unis, qui « est plus ou moins active en fonction des besoins de nos clients », précise le dirigeant.

Otonomy Aviation a vu arriver la crise des composants dès mars 2020

Guillaume Daudon précise que, grâce à sa bonne trésorerie et à l'appui de ses partenaires financiers, la PME, dont il reste l'actionnaire majoritaire, a été capable d'acheter à tour de bras les composants électroniques dont elle avait besoin dès mars 2020, au début du confinement.

« Nos partenaires étaient au courant que ça allait arriver. Nous avons gonflé nos stocks au maximum pour tenir aussi longtemps que possible. Ce qui ne nous a pas empêché d'avoir des problèmes ! Mais nous avons pu faire face. Parce qu'il faut savoir que tout le monde faisait pareil. En pleine crise du Covid, alors que plus un avion ne volait, les avionneurs continuaient à fabriquer des appareils neufs : ils n'ont jamais arrêté ! Sauf Bombardier pendant quinze jours en 2021... Et nous, comme nous ne faisons que de la première monte nous étions pied au plancher », recadre Guillaume Daudon,

C'est ainsi qu'Otonomy Aviation a vu son activité continuer à progresser tout au long des exercices 2020, 2021 et 2022.