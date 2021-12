Energies renouvelables : Valorem réalise une augmentation de capital de 26,7 millions d'euros

Groupe girondin spécialisé dans la création de parcs de production d'énergie renouvelable, d'origine éolienne, photovoltaïque et hydroélectrique, Valorem, à Bègles (Bordeaux Métropole), annonce une augmentation de capital contractée avec celui qu'il considère comme son partenaire privilégié : le fonds d'investissement britannique 3i Infrastructures PLC.

Cette nouvelle opération financière mobilise aussi les partenaires historiques de Valorem, au niveau national et régional, que sont Bpifrance Investissement, GSO Capital, l'Irdi-Sodirec, et CAAE (Crédit Agricole Aquitaine Expansion) pour une augmentation de capital qui se monte au total à 26,7 millions d'euros.

Le fonds 3i Infrastructures PLC est présent au capital de Valorem depuis 2016, date à laquelle il est arrivé en force avec un apport de 69 millions d'euros réparti entre rachat d'actions et prêt obligataire. Grosse opération financière qui avait installé 3i infrastructures PLC à hauteur de 28,5 % dans le capital de Valorem, sans modifier le contrôle du groupe. Fondateur et dirigeant de Valorem en 1994, Jean-Yves Grandidier est très attaché à son indépendance, comme il l'a eu l'occasion de le souligner lors du petit-déjeuner qui lui a consacré en 2020 La Tribune à Bordeaux.

"Nous voulons résolument rester indépendant, c'est ma volonté et c'est une vision partagée par la majorité de nos salariés parce que ça nous permet de défricher des sentiers, de tester de nouveaux modèles d'affaires plus vertueux et d'envisager d'adopter le statut d'entreprise à mission. Et pour cela il faut combiner trois ingrédients : il faut grandir avec l'objectif d'atteindre entre 5 et 10 GW d'ici 2030 à 2035 ; il faut nous diversifier sur le plan géographique et sur le plan des sources d'énergies pour pouvoir utiliser leur complémentarité et être moins sensible au risque lié à une seule énergie renouvelable ou un seul pays ; enfin, il faut flexibiliser nos actifs de production en y intégrant, par exemple, de l'hydrogène sur les aspects de stockage et de mobilité lourde", avait-il alors détaillé, interviewé par Pierre Cheminade.