Eclairage solaire : Fonroche Lighting implante son siège à Agen

Briller à l'échelle mondiale, sans renier ses origines du Lot-et-Garonne. C'est l'ambition et le choix de Fonroche Lighting, entreprise de 180 salariés dont 100 sont basés dans le Lot-et-Garonne, spécialisée dans les infrastructures d'éclairage solaire public. C'est de Roquefort à la capitale départementale Agen que le siège social va être transféré fin 2022. Le nouveau bâtiment de 9.000 m2, en construction depuis octobre 2021, doit être livré à cette échéance.

La moitié du bâtiment sera consacrée à la partie industrie et un cinquième à la partie recherche et développement. Au total, le projet représente un investissement de 15 millions d'euros. L'architecte missionné par n'est autre qu'un Agenais, François de la Serre, connu notamment pour la conception de l'agrandissement du stade Alfred Armandie du SU Agen.

Pour Fonroche Lighting, créée en 2010, ce nouveau siège social matérialise un tournant. D'abord filiale dédiée à l'éclairage appartenant à Fonroche Énergies renouvelables, elle est devenue entreprise principale suite à la cession de la branche solaire en 2017 à Eurazeo et InfraVia, puis de la branche biogaz à Total Energies l'an passé. Alors que son chiffre d'affaires a été porté à 65 millions d'euros en 2020, Fonroche Lighting évolue désormais seule.

30 recrutements en 2022

"C'est surtout pour avoir de la place, éclaire son directeur général Laurent Lubrano pour La Tribune à propos du nouveau siège. "On avait besoin de se doter d'autres moyens en terme d'espace, d'outils et de matériel pour accélérer sur la R&D, surtout sur le sujet de la batterie." De quoi chercher à optimiser les lampadaires et autres infrastructures d'éclairage solaire de la marque. En parallèle, une trentaine de recrutements sont prévus en 2022 en France et en Europe, où l'entreprise capte son marché.

Jusqu'ici, Fonroche Lighting commercialise ses dispositifs auprès de municipalités, d'agglomérations ou de syndicats d'éclairage pour leur proposer une solution d'éclairage solaire plus écologique et moins contraignante que les réseaux électriques actuellement déployés. Elle envisage désormais de développer une nouvelle activité d'audit des parcs d'éclairage des collectivités.

"Les métropoles sont en retard sur l'éclairage solaire. Parce qu'elles sont dans des schémas lourds, sûrement, et ne savent pas par quel bout prendre le sujet. Elles considèrent l'éclairage solaire comme une solution d'appoint. Et c'est une erreur", opine Laurent Lubrano.

