L'agrandissement du stade Armandie du SU Agen promis pour 2022

Le nouveau projet prévoit une augmentation des places, une couverture des trois tribunes et une meilleure interconnexion entre elles. (Crédits : SARL François de la Serre et Azusa Sekkei)

Le projet de rénovation du stade de rugby Alfred Armandie d'Agen, porté par la ville, l'agglomération et la région Nouvelle-Aquitaine, prévoit un passage de 9.900 à 10.400 places assises ainsi que l'édification d'un toit pour la troisième tribune. Le projet retenu est celui de François de la Serre, agenais d'origine, pour un coût de 11 M€ hT et rapporterait entre 1 et 3 M€ de recettes au club chaque année.