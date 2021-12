Sunna Design remporte un contrat d'éclairage rural au Togo à 40 millions d'euros

La société innovante Sunna Design, à Blanquefort (Bordeaux Métropole), annonce le déploiement de 50.000 lampadaires solaires intelligents au Togo moyennant un contrat de 40 millions d'euros. Cette opération va permettre d'équiper 12.000 villages togolais et d'amener la lumière à 500.000 ménages ruraux, sous forme d'un partenariat public-privé.

"Ce partenariat est le fruit d'une ambition partagée et s'inscrit en droite ligne avec la volonté du chef de l'Etat d'atteindre l'accessibilité pour tous en matière d'énergie (...) Ce partenariat projette clairement notre pays dans une dynamique nouvelle dans le sens de l'accès pour tous à l'énergie", commente en substance Mila Aziable, ministre déléguée auprès du président de la République du Togo, chargée de l'Energie et des Mines.

L'importance quasi vitale de l'éclairage public

La lumière est à la fois un gage de sécurité et de développement pour ces régions car comme l'a déjà rappelé à plusieurs reprises de Sunna Design, Thomas Samuel, dont la société a développé des batteries électriques très robustes adaptées aux fortes variations de température ainsi que des lampadaires ne nécessitant que très peu de maintenance.

"Les réseaux d'éclairage public concourent à l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales et au renforcement de l'économie, en facilitant le transport de personnes et de marchandises, le trafic piéton, le travail de nuit en réduisant drastiquement les taux d'accident de la route ainsi que l'insécurité", recadre ainsi la direction de Sunna Design, dont Ignace de Prest est le directeur général.

Sunna Design avait levé cinq millions d'euros en 2014 puis à nouveau sept millions d'euros en 2017 précisément pour développer son offre de services en éclairage sur le continent africain.

Dans le cadre du soutien de l'Afrique par la France

Ce contrat est financé par la Direction générale du Trésor dans le cadre du volet Cizo (« allumer la lampe » en langue mina) du Programme national de développement (PND) lancé par la présidence togolaise.

"Nous sommes fiers d'accompagner le projet d'éclairage public durable que Sunna Design porte au Togo, au bénéfice de plus de 1,5 million d'habitants en zone rurale (...) Dans ces secteurs nos PME, telles que Sunna Design, disposent d'une expertise mondialement reconnue. C'est ensemble, avec nos partenaires africains, avec le concours du secteur privé, qu'il nous faut accompagner le développement économique du continent", déroule en substance Franck Riester, ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité.

Deux ans d'installation pour les lampadaires

L'installation des lampadaires dans les villages est prévue pour durer deux ans et Sunna Design s'engage à assurer la maintenance du matériel pendant douze années. La solution technique apportée par Sunna Design, qui doit notamment entrainer la participation et le renforcement d'un écosystème d'opérateurs locaux, et participer au développement de l'emploi local, a été étudiée en détail par l'Agence togolaise d'électrification rurale et des énergies renouvelables (AT2ER), qui porte le projet.

"Les lampadaires solaires -points autonomes et résilients d'énergie- constituent la seule solution technico-économique pertinente pour apporter un service d'éclairage public et de connexion adapté aux populations qui vivent dans des zones « hors réseaux ». Au Togo, où seulement 8 % des 8,3 millions de Togolais est reliée au réseau, l'accès à l'énergie est un élément essentiel de la politique de développement économique", déroule notamment Sunna Design.

