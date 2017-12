Sunna Design lève 7 M€

Pionnière des lampadaires solaires intelligents, Sunna Design prend définitivement son envol. La startup de Blanquefort, fondée par Thomas Samuel, avait déjà bouclé une levée de fonds de 5 M€ en décembre 2014. Cette fois le tour de table monte à 7 M€ et doit "lui permettre d'affronter avec succès de nouveaux marchés internationaux en renforçant ses capacités commerciales et industrielles". Les actionnaires historiques ont accompagné cette nouvelle opération et de nouveaux investisseurs de référence sont entrés au capital tels que BNP Paribas.

Sunna Design développe des produits autour de technologies propriétaires du solaire, de la LED, du stockage d'énergie et du digital avec pour objectif de répondre aux besoins des pays ensoleillés et émergents. Ses lampadaires sont conçus pour résister aux conditions difficiles pendant 10 ans, sans la moindre opération de maintenance. Une nouvelle génération d'équipements sera d'ailleurs prochainement.

"Nous serons au One Planet Summit pour présenter des solutions innovantes au service des villes intelligentes et des villages connectés, dont l'impact social et environnemental est très positif. Dans les pays émergents notamment et qui me tiennent à cœur, ces équipements apporteront bientôt plus que la lumière et seront les supports des services des smart cities. C'est un marché extrêmement porteur dans lequel nous avons, en tant qu'entreprise de la French Clean Tech, de véritables atouts."

Sunna Design positionne ses réseaux de lampadaires solaires autonomes comme "la future colonne vertébrale permettant de greffer les services connectés de la smart city".

L'opération va également permettre à Sunna Design de booster sa nouvelle offre développée sous la marque Moon. Le concept : des kits composés d'un système solaire et d'un smartphone pré-payé permettent aux populations isolés d'avoir à la fois un accès à l'énergie et à Internet et à des services digitaux. Plusieurs centaines de familles au Sénégal utilisent déjà Moon.

Sunna Design a pour le moment écoulé plus de 12.000 lampadaires solaires dans plus de 40 pays. Elle les fabrique dans son usine 4.0 de Blanquefort, élaborée notamment avec la PME bordelaise Immersion, et au Mali où elle a ouvert une unité de production en partenariat avec Solektra. Ce type de joint-ventures devrait déboucher sur 5 ou 6 unités similaires dans les deux prochaines années.