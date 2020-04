Pourquoi Sunna Design passe à l’échelle en Amérique du Nord

Historiquement tournée vers l'Afrique, Sunna Design met un pied de plus aux Etats-Unis. Après avoir lancé, en avril 2019, une offre d'éclairage solaire en tant que service, payable mensuellement, la société implantée à Blanquefort, près de Bordeaux, a racheté, fin février, l'américain SOL Inc au groupe Carmanah Technologies. "Une entreprise pionnière, car créée en 1990, et leader de l'éclairage solaire en Amérique du Nord. Nous sommes complémentaires", commente Ignace de Prest, directeur général de Sunna Design. "Sol a développé des kits modulaires sur des puissances élevées tandis que nous avons inventé un concept de produit, en l'occurrence, un lampadaire tout en un avec des puissances plus modérées. Ils ont déployé 80.000 unités quand nous sommes à environ 25.000."

Un marché mature

Les réflexions ont débuté en 2018 pour envisager de passer à l'échelle sur ce territoire. « Il y avait deux raisons principales. Parmi les pays matures, l'Amérique du nord est le plus gros marché pour l'éclairage solaire. Par ailleurs, sur les modèles de services, il s'agit de l'un des marchés les plus avancés, où l'on peut créer le plus de différenciateur. Le test de l'offre de service lancé en...