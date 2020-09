SNCF Réseau met en chantier son grand campus de formation à Bègles

Les travaux ont débuté au début de l'été mais la première pierre a été officiellement posée ce mardi 22 septembre 2020, rue Radio Londres, à Bègles, entre la rocade et les voies ferrées sur la zone d'aménagement concertée (ZAC) de Bègles-Villenave-d'Ornon. Le nouveau campus de SNCF Réseau qui s'étendra sur 12.000 m2 disposera en effet d'un accès direct aux voies pour faciliter la formation des stagiaires. Ces derniers seront des salariés de la SNCF pour de la formation continue mais aussi de nouveaux embauchés en provenance des écoles et du marché de l'emploi pour de la formation initiale.

SNCF Réseau précise par ailleurs que parmi ses multiples métiers, quatre sont particulièrement en tension actuellement : aiguilleurs du rail, électriciens, techniciens télécom et monteurs de câbles électriques aériens. L'entreprise prévoit de recruter en 2020 63 nouveaux collaborateurs, dont 25 postes restent à pourvoir, et une soixantaine de contrats en alternance, dont la moitié sur des métiers techniques : Bac Pro, BTS ou Licence Electrotechnique, Bac Pro MEI, BTS Système Numérique, Licence Pro Réseau et Télécom etc.

Vue du futur campus de Bègles (crédits : SNCF Réseau)

Le campus sera capable d'accueillir jusqu'à 300 stagiaires chaque jour, avec un objectif de 45.600 journées de formation par an en moyenne. L'ensemble du campus est conçu et réalisé par GSE et le cabinet d'architecture A+. Equipé d'une centrale photovoltaïque de 1.650 m2, le site devrait disposer d'un profil "qualité environnementale des bâtiments" et d'une labellisation E2C1 (consommation d'énergie d'environ 30 % de moins par rapport à la Règlementation thermique 2012). Le tout pour un investissement de 47 millions d'euros porté par SNCF Réseau dans le cadre d'un plan de 100 millions d'euros comprenant deux autres campus de formation à Nanterre et Lyon Saint-Priest.

Parallèlement, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et la SNCF portent également un vaste projet de campus de formation aux métiers ferroviaires à Saintes, en Charente-Maritime.

Le campus de Bègles que quelques chiffres :

Plus de 12.000 m2, dont environ 5.600 m2 d'hébergement et de restauration

Plus de 3.500 m2 de salles de formation et de locaux administratifs

2.500 m2 d'ateliers de formation avec accès direct au plateau de voies (hall technique)

6.000 m2 de plateaux techniques (cinq voies de 220 mètres et agrès ferroviaires)

un show-room de 100 m2

un espace événementiel de 299 personnes

204 chambres

un parking de 80 places

Le futur campus SNCF Réseau de Bègles (crédits : SNCF Réseau).