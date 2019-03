Hôtellerie : Eklo ouvrira son vaisseau amiral à Bordeaux Bastide le 3 juin 2019

Ce sera l'un des premiers bâtiments de la vaste zone d'aménagement concerté (ZAC) Bastide Niel dessinée par Winy Mass et qui accueillera à terme, sur 35 hectares, 3.400 logements, des commerces, des services, des bureaux, deux écoles, un gymnase et une crèche. L'hôtel Eklo, conçu et construit par l'agence Patriarche, ouvrira ses portes le 3 juin prochain et proposera 127 chambres, studios et dortoirs sur 4 niveaux. "Eklo développe une proposition mixte entre l'hôtel économique et l'auberge de jeunesse moderne en laissant une large place aux espaces communs quitte à réduire la surface des chambres", explique Emmanuel Petit, le fondateur et dirigeant de l'entreprise. Les tarifs, volontairement compétitifs, démarrent à 15 € pour une chambre de 10 m2, avec un prix moyen autour de 45 €, et à 15 € pour un lit en dortoir de six ou huit lits, avec un prix moyen autour de 22 €.

Stéphanie Petit, directrice marketing, et Emmanuel Petit, fodnateur, devant le bâtiment encore en chantier. La façade et le toit seront recouverts d'ardoises tandis que les coursives seront en bois (crédits : PC / La Tribune).

Un investissement de 6,5 M€

Ce 4e établissement exploité par Eklo, après Le Havre, Le Mans et Lille, sera le plus grand et a vocation a servir de vitrine à l'entreprise française qui prévoit d'ouvrir 40 hôtels en dix ans dont Clermont-Ferrand en septembre 2019 puis Toulouse et Marne-la-Vallée l'année prochaine. Séduit par Bordeaux, Emmanuel Petit a décidé il y a trois ans d'y installer le siège de son entreprise créée en 2011. Aujourd'hui, Eklo emploi une soixantaine de salariés sur ses quatre établissements qui génèrent un peu plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. "Compte-tenu de sa taille, Bordeaux devrait être autour de 1,5 à 1,6 M€ de chiffre d'affaires annuel. Nous sommes confiants sur le modèle économique qui a trouvé son équilibre à Lille dès la première année complète d'exploitation", fait valoir le chef d'entreprise.

Une douzaine de recrutement seront menés début mai pour l'exploitation de l'établissement bordelais qui représente un investissement total de 6,5 M€ et abritera également le siège social d'Eklo et ses cinq salariés. L'équipe du siège devrait grimper à une vingtaine de personnes dans les années qui viennent. Dans l'intervalle, un espace de coworking d'une quinzaine de postes sera disponible avec une vue directe sur le cloche de la Bastide.

Le design d'un des dortoirs proposés au sein de l'hôtel (crédits : PC / La Tribune).

Eklo met en avant le soin apporté au design de ses chambres et des ses espaces communs ainsi qu'une attention particulière sur son impact environnemental. L'hôtel bordelais, qualifié pour la réglementation thermique 2012, sera relié au réseau de chauffage urbain de la ZAC et équipé de panneaux photovoltaïques. Des économiseurs d'eau et d'électricité sont généralisés et des partenariats avec les Détritivores et l'entreprise EcoMégot ont été noués. Les circuits courts seront privilégiés pour l'approvisionnement.