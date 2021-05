Le plan de vol de l'aéroport de Bordeaux pour l'été 2021

77 destinations, 108 lignes aériennes et 21 pays desservis : le programme d'été de l'aéroport de Bordeaux laisse entrevoir une reprise du trafic aérien. Ces 77 destinations, dont 57 sont en Europe, font la parte belle aux villes méditerranéennes, qu'elles soient françaises comme en Corse (Ajaccio, Bastia, Capri, Figari via Air France, EasyJet, Ryanair et Volotea) et sur la Côte d'Azur (Nice et Marseille via Air France), ou nord-africaines comme certaines villes du Maroc (Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir via Royal Air Maroc), d'Algérie (Alger et Oran via Air Algérie) ou de Tunisie (Tunis).

Un programme estival sous le signe de la reprise...

L'aéroport de Bordeaux Mérignac, qui changera de capitaine au mois d'août avec l'arrivée de Simon Dreschel, promet également un vol long-courrier vers Montréal et des vols vers huit hubs internationaux dont Casablanca, Francfort, Zurich et Londres qui viennent compléter l'offre des hubs déjà accessibles de l'aéroport Paris Charles-de-Gaulle (Amsterdam, Madrid et Lisbonne).

La fin progressive des restrictions des déplacements permet une reprise des vols aériens, d'autant plus que 20 compagnies maintiennent leurs programmes de vols depuis Bordeaux affichant ainsi leur confiance vis-à-vis du marché néo-aquitain. La compagnie irlandaise Ryan Air fait preuve d'optimisme avec l'ouverture d'une ligne Bordeaux-Ibiza et un programme estival présenté comme le plus important à ce jour avec 88 vols au départ par semaine vers 33 destinations.

... mais qui reste bien inférieur à l'époque pré-Covid

Si l'aéroport Bordeaux-Mérignac compte relancer son trafic aérien cet été, ce redémarrage reste en retrait par rapport à la période pré-Covid. En effet, au pic de la saison estivale de 2019, 112 destinations étaient opérées par 34 compagnies aériennes, et desservaient 31 pays. L'aéroport restera donc cet été environ aux deux tiers de son niveau d'avant crise.

Ce redémarrage tout en douceur est néanmoins encourageant puisque l'aéroport bordelais a fortement souffert de l'arrêt des vols lors de la crise sanitaire. En 2020, le trafic aérien à Bordeaux s'effondrait de -70,7 %, et totalisait seulement 2,3 millions de passagers contre plus de 7,1 millions en 2019. En février dernier, l'aéroport s'est séparé d'un quart de ses 210 collaborateurs.

