Toray CFE : 42 suppressions de postes et un conflit social qui s'envenime à Lacq

C'est l'une des entreprises emblématiques de la zone industrielle du bassin de Lacq, au nord-ouest de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Implantée dans la région depuis 1985, Toray CFE est spécialisée dans la fabrication de fibres de carbone pour alimenter les marchés de l'aéronautique et du spatial, de l'industrie et de l'automobile et des sports et loisirs. Elle y emploie actuellement 412 salariés, principalement dans deux usines distantes de moins d'un kilomètre à Lacq et Abidos. La première fabrique la matière première, le Polyacrylonitrile, la seconde la transforme en fibre de carbone grâce à cinq lignes de production déployées dans les années 2000. Mais, depuis le 18 octobre dernier, la production de cette filiale à 100 % du groupe japonais Toray (40.000 salariés dans 26 pays), est fortement perturbée par une grève illimitée lancée par deux syndicats : la CGT et FO

Un plan de 29 départs volontaires

"Le 15 octobre dernier, la direction nous a présenté un plan de départs volontaires d'ici au 19 février 2021 pour 29 suppressions de postes qui s'ajoutent au 19 départs non...