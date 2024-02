Comment Pau a redynamisé ses commerces de centre-ville

« Décembre 2023 a été le meilleur mois de Noël depuis 2018 avec 4,4 millions de visiteurs ! », annonce, non sans une pointe de fierté, Thibault Chenevière. L'adjoint au maire de Pau en charge du commerce y voit le résultat des actions initiées lors du mandat précédent de François Bayrou, parmi lesquelles l'embellissement des façades et le réaménagement - achevé ou initié - de plusieurs rues et places, tels que la Place Royale, le Square Aragon ou encore la rue Henri Faisans. « La transformation des Halles (terminée en décembre 2018, ndlr) en véritable place gourmande a également permis d'en faire un lieu très attractif », détaille celui qui est par ailleurs président des Halles.

Citons aussi la refonte complète de la gare de la ville, 64e par la taille de sa population (76.000 habitants), et le début des travaux à la halle Sernam, située juste à côté. Ce hangar logistique, racheté par la ville en 1997, doit renaître l'an prochain sous forme de tiers-lieu, avec des espaces pour des expositions et concerts, des restaurants ainsi qu'un skatepark intérieur.

Une première procédure d'expropriation

La mairie savoure d'autant plus les signes de la redynamisation du centre-ville que Pau a longtemps figuré en haut des classements des villes en France ayant le plus fort taux de vacance commerciale. Si le niveau exact reste un sujet de discussion récurrente avec l'opposition, porte-voix d'un collectif de commerçants - qui considère en utilisant la méthode de la fédération du commerce spécialisé Procos que le taux est plus important que celui avancé par la ville - tous conviennent que la tendance est positive.

D'après la mairie, alors que près d'un local sur cinq était vacant en 2017, ce n'est plus que le cas d'un sur dix. « Nous préférons regarder le solde, positif, d'ouvertures de magasins, car tous les propriétaires ne souhaitent pas louer. Nous sommes d'ailleurs la première ville à avoir initié, il y a deux ans, une procédure d'expropriation dans l'espoir de libérer un local commercial très bien placé vide depuis dix ans », pointe l'élu local.

Plusieurs rénovations en cours

Parmi les enseignes arrivées récemment, citons le premier Starbucks du Béarn et les nouvelles boutiques de Levi's, K-Way, Normal et Skechers. La marque de chaussures américaine, exploitée en franchise par les frères Berger qui ont déjà plusieurs boutiques (Element, Picture, The North Face, Timberland, Scotch&Soda) s'est installée au sein de la promenade des Pyrénées, dont la rénovation par son propriétaire BNP Paribas Real Estate est sur le point de s'achever.

L'ex-Palais des Pyrénées n'est pas le seul ensemble commercial à retrouver son lustre. Délaissée depuis un incendie en 2016, la bâtisse art nouveau des anciennes Galeries Lafayette située place Clemenceau a été rachetée fin 2022 par la ville. Elle doit accueillir à l'avenir de nouveau des commerces, dont potentiellement le grand magasin. Ce dernier est installé depuis sept ans au centre Bosquet, mais sa fermeture a toutefois été annoncée récemment par son propriétaire Hermione, en grande difficultés financières.

La réhabilitation du centre Bosquet doit aussi commencer d'ici l'été. Racheté par la foncière Essor en juillet 2021 à un fonds chinois, cette galerie marchande devrait avant tout accueillir des activités de loisirs. « Un bowling ou une escape game par exemple. Ou encore un magasin de bricolage ou d'articles de sport, qui font partie des secteurs d'activité, avec la décoration et l'ameublement, que nous aimerions faire venir en centre-ville », expose Thibault Chenevière.

Un concours pour trouver des franchisés

C'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'opération originale menée par l'agglomération avec l'association des commerçants Pau Commerce, la CCI, la chambre des métiers 64, Réseau entreprendre Adour et le Crédit agricole Pyrénées : un concours pour trouver des candidats à la franchise.

« Nous sommes l'une des rares villes à avoir depuis plusieurs années un stand au salon de la franchise et celui de l'immobilier commercial (Siec) pour identifier les enseignes que nous souhaitons attirer et faire connaître notre destination. L'idée de « Osez la franchise » résulte des témoignages des réseaux intéressés par notre ville, mais éprouvant des difficultés à trouver des candidats », explique Nicolas Roche, directeur de l'attractivité de l'agglomération.

Les porteurs de projet, qui ont encore quelques jours pour candidater car la date limite a été, sont invités au salon de la franchise (16-18 mars à Paris) et accompagnés dans la sélection de l'enseigne, la construction de leur montage financier et le choix de l'emplacement. « Nous avons besoin d'enseignes fortes générant du flux dont les commerçant indépendants, qui exploitent un commerce sur deux, profitent. Il est important de conserver un équilibre entre ces deux modèles », conclut Thibault Chenevière.

