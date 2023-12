L'agence web Mink rachète l'un de ses concurrents bordelais

Créée en 2015 par Benjamin Gauthier, l'agence bordelaise Mink connaît une croissance régulière et devrait boucler l'exercice 2023 avec 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires et et 320.000 euros de résultat, deux indicateurs stables sur un an. Les seize salariés de la PME sont désormais installés Cours de Verdun, au cœur de Bordeaux, dans des bureaux achetés et rénovés l'an dernier. « Ces locaux répondent à un double enjeu », fait valoir Damien Mollard, le directeur général depuis 2018. « C'est un argument de centralité pour nos salariés qui sont jeunes et urbains et c'est aussi un enjeu vis-à-vis de nos clients pour montrer notre intention d'aller vers des projets premium et des budgets plus importants. »

En l'occurrence, avec un panier moyen de 50.000 euros, Mink se concentre majoritairement sur des projets de transformation numérique des procédures de TPE, PME et grands groupes via des applications web et mobile sur des sujets BtoB. Il peut s'agir d'un outil de suivi des commandes pour le cuisiniste Discac ou d'un logicel d'édition de devis pour l'énergéticien Fraîcheur de Paris. Mais l'agence bordelaise développe également une activité de startup studio pour accompagner des jeunes pousses dans leurs produits en Saas et, depuis 2021, une activité d'agence web plus accessible. Baptisée Piment.io, elle propose la construction de sites vitrine, via Webflow, ou de site e-commerce, via Shopify, à partir de 10.000 à 15.000 euros.

Trois millions d'euros d'ici trois ans

C'est fort de ces bases solides, que Mink a conclu le rachat de son concurrent bordelais idévelopppement, fondée en 2009 par Julien Jouanne et Pierre Ceroni. « Nous sommes très proches en termes de clientèles, de technologies, de process et de valeurs, c'est donc un rapprochement assez naturel », assure Damien Mollard. Mais il s'agit pour Mink d'une opération d'envergure puisque les deux sociétés font quasiment la même taille : avec huit collaborateurs, idéveloppement est rentable et affiche 1,1 million d'euros de chiffre d'affaires avec des clients tels que l'Union Bordeaux Bègles, le cocnessionnaire palau, le quotidien Le Parisien ou encore Gamm Vert. « À l'approche de mes 40 ans et après le départ de Pierre Ceroni et mon installation à Mont-de-Marsan, j'ai eu le déclic, il était temps de passer à autre chose, explique Julien Jouanne. En cédant à Mink le fonds de commerce, les process et le portefeuille clients, c'est la possibilité de poursuivre la belle histoire d'idéveloppement. »

S'il n'a bien sûr rien de comparable aux grosses entreprises de services numériques, le nouvel attelage, qui reprendra la moitié des employés d'idéveloppement, vise trois millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici trois ans. De quoi monter sur le podium des agences indépendantes bordelaises, encore un cran en-dessous du pionnier BeTomorrow avec ses 70 salariés et sept millions d'euros de chiffre d'affaires. De son côté, Julien Jouanne se lance dans Woodcar, une nouvelle activité d'achat et de vente d'objets et de véhicules dans le monde de l'automobile de prestige.

