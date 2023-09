Pourquoi la combinaison de surf de Wetty Wetsuit est récompensée par l'Eurosima

Après le fabricant angloye de planches de surf en mousse recyclable Polyola, la start-up basco-landaise Sealocker et son système de réservation de planches, c'est au tour de la jeune entreprise biarrote Wetty Wetsuits de remporter l'appel à projets innovation de la fédération des fabricants de matériel de glisse Eurosima. C'est devant les membres réunis à Seignosse (Landes) pour leur SurfSummit annuel ce 28 et 29 septembre que Gregory Pelagahe, son président fondateur, a reçu les honneurs et un chèque de 2.500 euros. « C'est une récompense très symbolique pour moi. La première en France et par des pairs, explique l'entrepreneur, qui doit son idée d'entreprise à sa femme. C'est lorsqu'elle avait jeté en 2014 mes vieux chaussons de surf troués, mais avec lesquels j'avais un bon contact avec la planche, que je me suis aperçu que le modèle idéal n'existait pas pour moi. Je l'ai donc créé », retrace-t-il.

En bientôt dix ans, son innovation - des chaussons fins, flexibles, mais chauds et résistants- a conquis des surfeurs, mais aussi des pratiquants de voile et de kite en France, en Europe (Pays-Bas, Grande-Bretagne, Allemagne ...) et depuis peu aux Etats-Unis.

Le rêve du Made in Europe

Grâce au prix remporté lors du salon professionnel des marques de sport ISPO à Munich dès 2017, mais surtout des recommandations de surfeurs professionnels comme du surfeur influenceur américain Noel Salas, Wetty Wetsuits a vu ses ventes, réalisées en ligne et via des revendeurs, croitre d'année en année jusqu'à écouler 4.000 chaussons en 2022. Et aussi près de mille combinaisons en néoprène avec laquelle la jeune marque a aussi réussi à percer sur un marché pourtant très concurrentiel que se disputent Ripcurl, Boardriders (Quiksilver, Billabong...) et encore Decathlon.

« Nous avons fait le choix de proposer des produits haut de gamme, avec des matières et un assemblage de qualité pour qu'ils puissent durer. La fabrication se fait dans un atelier familial en Thaïlande, pays de provenance du néoprène, mais je rêve de pouvoir la faire un jour en France ou en Europe pour proposer la réparation et des modèles sur-mesure », affirme Gregory Pelagahe.

Un nombre de pratiquants en hausse

Rentable, la startup construit déjà sa gamme dans cette optique. « Mes propres besoins, pour ce qui est de la casquette en néoprène protégeant du soleil par exemple, et ceux qui sont remontés par des surfeurs guident notre développement, détaille l'ancien membre de l'équipe de France de surf junior. Après avoir créé une ligne féminine, nous venons de développer une combinaison avec gilet intégré accompagnés par Jérôme Sahyoun et Eric Rebière, experts en matière de grosse vagues (plus de sept mètres de haut). Elle intègre des mousses de protection pour amortir les chocs, alors que les surfeurs devaient jusqu'à présent revêtir plusieurs couches. Nous comptons la décliner pour les débutants et les enfants afin de rendre l'apprentissage du surf plus agréable », conclut Gregory Pelagahe, engagé dans la conquête des écoles de surf.

Le nombre de surfeurs en Europe et dans le monde est en forte croissance, notamment depuis le Covid. En 2019, leur nombre était déjà estimé à 35 millions dans le monde, auxquels s'ajoutent 120 millions de fans, d'après la fédération internationale de surf, qui a réussi à faire intégrer ce sport aux Jeux olympiques.

