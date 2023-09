Valbiotis revendique des résultats prometteurs contre le diabète pour son complément alimentaire

« L'étude Reverse-It a atteint son critère principal: Totum-63 réduit la glycémie à jeun après six mois versus placebo, en trois prises par jour comme en deux prises par jour », pour une dose quotidienne de cinq grammes, indique la biotech basée à La Rochelle. Cette étude, qui ouvre la voie à une commercialisation, a été menée avec Nestlé Health Science. Cette filiale du groupe suisse dédiée à la recherche médicale en lien avec la nutrition est un partenaire financier de Valbiotis. Randomisée et contrôlée par placebo, en double aveugle, elle a porté sur 636 personnes dans sept pays pendant six mois. Elle n'a pas encore été publiée et relue de manière indépendante.

Totum-63 combine cinq extraits de plantes et cible les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2. Les résultats de l'étude, première du genre pour une substance active non-médicamenteuse, montrent une efficacité « remarquable » sur le métabolisme du glucose, « au moins comparable à certains médicaments antidiabétiques de référence dans une population similaire », affirme l'entreprise.

En l'occurrence, une réduction significative de la glycémie à jeun (-8,1 mg/dl) et à deux heures (-21,9 mg/dl), ainsi qu'une diminution de 40 % des diagnostics de diabète de type 2 chez les prédiabétiques par rapport aux participants sous placebo.

Le diabète touche 537 millions de personnes dans le monde, selon l'International Diabetes Federation (chiffre 2021), pour 900 millions de prédiabétiques. Valbiotis, société de recherche-développement créée en 2014 à La Rochelle, dispose de deux autres sites en France --à Périgny (Charente-Maritime) et Riom (Puy-de-Dôme)-- et d'une filiale à Québec. Elle est cotée en Bourse depuis 2017 sur la plate-forme Euronext Growth.

