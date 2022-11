Valbiotis boucle une levée de fonds de 9,7 millions d'euros pour ses compléments alimentaires

Valbiotis, à La Rochelle, développe notamment un complément alimentaire à base de végétaux baptisé Totum 63, destiné à faire baisser la glycémie et diminuer la masse corporelle. La startup annonce la finalisation d'une levée de fonds de 9,7 millions d'euros, dont 9 millions d'euros réservés à des investisseurs et 0,7 million aux actionnaires individuels via la plateforme PirmaryBid. En plus de Totum 63, Valbiotis, dont Sébastien Peltier est le président du directoire, développe plusieurs autres types de compléments alimentaires à base d'extraits végétaux.

Il s'agit de Totum 070, qui doit permettre de réduire l'hypercholestérolémie LDL légère à modérée, Totum 448, ciblé sur la la lutte contre la stéatose hépatique non alcoolique, qui peut mener à terme à la maladie du foie gras ou encore Totum 854, qui vise à réduire la pression artérielle. La startup rochelaise précise que Totum 63, dont les résultats de la dernière étude internationale seront connus au printemps 2023, est déjà commercialisable en Europe après la notification positive de la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) en France, dont le feu vert est reconnu dans tous les autres pays de l'Union européenne.

Réorganisation et déploiement de forces commerciales

Valbiotis a déjà signé un important contrat de partenariat concernant Totum 63 avec Nestlé Health Science, filiale du groupe suisse Nestlé. La startup annonce qu'elle va investir 60 % du produit de cette levée de fonds (près de 5,8 millions d'euros-Ndr) pour se structurer afin d'accompagner de futurs partenariats de licence ou de distribution (globaux ou régionaux) concernant Totum 070, Totum 448 et Totum 854. La direction de l'entreprise envisage ainsi de signer un contrat de licence et/ou de partenariat pour Totum 070 d'ici le second semestre 2023.

Les 40 % restant de cette opération (près de 3,8 millions d'euros-Ndr) vont quant à eux être dédiés à la commercialisation directe des Totum en France (hors Totum 63). Stratégie qui va passer par le recrutement d'attachés à la promotion médicale (APM) appartenant à Valbiotis, ciblés en particulier sur les médecins généralistes et les pharmaciens, mais aussi la création d'une équipe commerciale, la structuration de la vente en ligne, du marketing produit... et enfin les investissements nécessaires au démarrage de cette activité de vente en ligne, avec par exemple la constitution de stocks.

La partie du capital détenue par le public passe à plus de 94 %

A l'issue de cette levée de fonds, la part du capital flottant coté en bourse de Valbiotis, qui représentait déjà 92,8 % du capital de l'entreprise, va passer à 94,4 % mais 90,1 % des droits de vote. De son côté Sébastien Peltier, qui possédait 6,8 % du capital (12,3 % des droits de vote) avant la levée de fonds voit sa part se diluer à 5,3 % (9,8 % des droits de vote).

"Je souhaite remercier vivement l'ensemble des investisseurs, historiques ou nouveaux, qui ont participé à cette levée de fonds destinée à accompagner l'accélération stratégique de la société. Je suis en particulier très heureux du concours des centaines d'actionnaires individuels qui ont pu participer via la plateforme PrimaryBid. Cette levée de fonds va offrir toutes ses chances de succès à notre portefeuille de quatre substances actives en phase de développement avancé", se félicite Sébastien Peltier.

L'entreprise innovante, créée en 2014, aborde ainsi un nouvelle étape qui devrait s'avérer décisive pour son futur.

