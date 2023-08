Mathilde Le Roy élue présidente de French Tech Bordeaux

Pour la première fois depuis sa création il y a bientôt dix ans, c'est une femme qui présidera la French Tech Bordeaux. Les sept membres du conseil d'administration élus le 30 juin dernier se sont réunis ce mercredi 30 août pour désigner les trois responsables du bureau de l'association. Selon nos informations, Mathilde Le Roy, l'entrepreneure qui avait réuni le plus de suffrages sur son nom en juin, a été élue présidente de French Tech Bordeaux pour un mandat de deux ans. Elle succède ainsi à Cyril Texier qui présidait l'association depuis 2019. Celle-ci compte désormais 800 entreprises adhérentes et manœuvre un budget de 900.000 euros.

Mathilde Le Roy est l'un des visages de la première génération de startups bordelaises des années 2010. Elle a fondé dès 2015 la place de marché d'œuvres d'art en ligne Kazoart. Avec plus de sept millions d'œuvres vendues au fil des ans, la startup bordelaise s'est faite un nom sur un marché très concurrentiel et par essence mondialisé. Mais elle n'a pu éviter sa mise en liquidation judiciaire le 18 juin dernier assortie de la cession de ses actifs à son concurrent britannique Rise Art qui a également repris certains salariés. À la tête de French Tech Bordeaux, Mathilde Le Roy entend notamment s'investir sur les problématiques de financement, les difficultés des dirigeants d'entreprise et la mesure de l'impact social et environnemental des startups. Son mot d'ordre : « Techforgood ! »



De son côté, Sébastien Roche est le CEO d'Optim.aize. Ancien de Ford Aquitaine Industries, il pilote désormais cette startup de développement d'applications en matière de produits d'intelligence artificielle, d'analyse de données vidéos et de données industrielles. Il défend les thématiques de l'industrie, de la parité et de l'égalité femme-homme, de l'apprentissage et de la décarbonation de l'économie. Enfin, représentante du collège French Tech Tremplin, Maud Clérice, a été désignée secrétaire générale. Elle est la fondatrice et dirigeante de MyKlinica, une plateforme immobilière dédiée aux professionnels du soin.

Le French Tech Day 2023, le plus gros évènement annuel de l'association, se tiendra le 23 novembre prochain au palais de la Bourse, à Bordeaux.