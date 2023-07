E-commerce : Octopia décroche deux contrats à l'international dans un environnement contrarié

Kingfisher est un gros poisson. Le groupe britannique de bricolage, d'équipements de la maison et d'ameublement totalise 1.900 magasins et 82.000 salariés dans huit pays européens via ses enseignes B&Q, Castorama, Brico Dépôt, Screwfix, TradePoint et Koçtaş. C'est avec ce géant qu'Octopia annonce à La Tribune ce 20 juillet la signature de deux contrats à l'international pour alimenter les places de marché en ligne de B&Q au Royaume-Uni et de Brico Dépôt Iberia (Espagne et Portugal). Concrètement, la filiale de Cdiscount dédiée aux solutions de marketplaces ne fournira pas la solution technologique mais apportera son large de catalogue de revendeurs indépendants.

Un catalogue de 15.000 vendeurs

« Nous allons partager nos 15.000 vendeurs issus de 70 pays avec les marketplaces de B&A et Brico Dépôt pour leur permettre d'aller chercher et proposer les sélections d'assortiments de produits qu'ils souhaitent et nous fournirons aussi notre solution logistique sur place tant au Royaume-Uni qu'en Espagne où nous avons désormais des entrepôts », précise Stanislas Prigent, le directeur général d'Octopia, qui dispose pa rl biais de ces vendeurs d'un catalogue de plus de 100.000 références de produits.

Nommé début 2023 après la promotion de Thomas Métivier à la direction de Cdiscount, Stanislas Prigent estime que : « Ce partenariat signé avec un leader européen confirme notre croissance accélérée à l'international avec désormais près de 30 clients dont plus de la moitié en Europe. » La rémunération d'Octopia se fera par un partage de la commission perçue sur chaque vente réalisée sur les marketplaces concernées. « On réussit quand nos clients réussissent », résume Stanislas Prigent.

Lancée en avril 2021, Octopia a pour mission de faire entrer Cdiscount dans une nouvelle phase de développement davantage orientée vers le BtoB et, surtout, de lui permettre d'atteindre la rentabilité qui lui fait défaut année après année. Avec les autres filiales C-Logistics, dédiée à la logistique, Cars, dédiée à la publicité en ligne, ou encor C-Shield, centrée sur la cybersécurité, Octopia a donc vocation à nourrir une croissance rentable. Et le plus tôt sera le mieux. L'entité, qui réunit désormais près de 500 salariés, affiche 19 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 (+66 % sur un an) et une nouvelle croissance de 42 % au premier trimestre 2023. Une dynamique certaine mais qui reste encore marginale au sein de Cdiscount dont le chiffre d'affaires 2022 s'élève à 1,7 milliard d'euros (-21 % sur un an) et qui a engagé un plan d'économies.

Début d'année difficile pour Cdiscount Au 2e trimestre 2023, le champion français du e-commerce accuse une baisse de son volume d'affaires de -13 % sur un an à 668 millions d'euros et de -22 % son chiffre d'affaires à 289 millions d'euros. La chute est particulièrement marquée pour les ventes directes opérées par Cdiscount (-31 %) tandis que les revenus tirés de la marketplace gagnent 2 % à 46 millions d'euros et ceux issus de la publicité progressent de +1 % à 18 millions d'euros. Les résultats financiers du premier semestre de Cdiscount seront présentés le 27 juillet alors que l'ensemble du groupe fait l'objet d'une procédure de conciliation dans le cadre des grosses difficultés financières de Casino qui est l'actionnaire majoritaire de Cnova, la holding de droit néerlandais qui chapeaute Cdiscount.

Développer Octopia hors d'Europe

Sur un marché français du e-commerce en demi-teinte, avec une croissance de 14 % en 2022 tirée par les services (+36 %) tandis que les ventes de biens reculent (-7 %), Octopia reste confiante dans ses arguments. « On voit toujours un attrait aussi fort des clients pour l'outil marketplace qui tracte la croissance du e-commerce par rapport à la vente directe », assure Stanislas Prigent pour qui « la marketplace reste porteuse, c'est une solution résiliente qui s'inscrit dans la durée contrairement à d'autres tendances comme le quick commerce ».

Après la France (Bebeboutik, Verbaudet, Europazon, Ramsay Santé, Rakuten, etc.) et l'Europe (Fyndiq, Cdon, Empik, etc.), Octopia vise désormais un développement commercial en Europe centrale, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

