Cdiscount : Emmanuel Grenier passe la main à Thomas Métivier confirmant le virage BtoB

Après quinze années en tant que PDG d'une entreprise qui fêtera ses 25 ans en 2023, Emmanuel Grenier incarne pleinement Cdiscount tant il a accompagné la croissance de l'entreprise basée à Bordeaux et façonné sa stratégie de développement accéléré depuis 2011. À 51 ans, il devient directeur exécutif e-commerce du groupe Casino, la maison mère de Cnova, la structure néerlandaise qui englobe Cdiscount. « Reconnaissance, fierté, enthousiasme », a partagé sur les réseaux sociaux le désormais ex-PDG de Cdiscount, à quelques semaines de la publication des résultats 2022.

Lire aussiEn 2021, Cdiscount a préservé ses acquis de 2020 mais creusé ses pertes

Un changement dans la continuité

Emmanuel Grenier sera remplacé aux commandes de Cdiscount par Thomas Métivier, qui, à 35 ans, devient directeur général de Cdiscount et Cnova. Cet ingénieur du corps des mines diplômé de Polytechnique est un très bon connaisseur de l'entreprise où il est entré début 2016 en tant que directeur de mission stratégie. Il a ensuite rapidement gravi les échelons pour devenir directeur de la stratégie en 2016 puis directeur de la marketplace, de l'international, de la stratégie et de l'innovation en 2018. Suite logique, lors de la création d'Octopia début 2021, c'est lui qui prend la direction de cette filiale qui développe et commercialise des marketplaces clef en main. Une filiale appelée à devenir l'un des principaux moteurs de la rentabilité du groupe dont le volume d'affaires a été multiplié par quatre en quinze ans.



Lire aussiE-commerce : « La stratégie de Cdiscount avec Octopia relève d'un choix contraint »

Car, au-delà de la croissance de l'entreprise qui tend se tasser, avec en 2021 un chiffre d'affaires de 2,17 milliards d'euros (-1,3 % par rapport à 2019) et un résultat négatif, l'empreinte d'Emmanuel Grenier restera bien la transformation de Cdiscount en marketplace et en plateforme globale. « Cdiscount doit fondamentalement devenir une plateforme », analysait-il dans La Tribune dès 2018 au moment de mettre en pratique sa stratégie.

« L'ouverture en 2011 de la marketplace, tournant majeur et déterminant qui a fait passer Cdiscount dans une autre dimension, celle de la Tech, et a démultiplié l'offre proposée à nos clients. Le site proposait alors 70 000 références, contre près de 100 millions aujourd'hui, » souligne-t-il aujourd'hui alors que la part de la marketplace dans l'activité de Cdiscount ne cesse de croître pour dépasser désormais plus de 52 % du total.

Chiffre d'affaires en baisse de -23,4 % au 3e trimestre

Au 3e trimestre 2022, face à des conditions de marché jugées « défavorables », Cdiscount affiche une baisse de -15 % de son volume d'affaires par rapport à la même période en 2021 même si toujours en hausse de 7 % par rapport à 2019. Les revenus issus des activités BtoB (marketplace, publicité, logistique et Octopia) restent très minoritaires mais sont stables sur un an et en hausse versus 2019. Le chiffre d'affaires atteint lui 379 millions d'euros, en chute de -23,4 % sur un an. Dans ce contexte, le groupe a porté un plan d'économies de 30 millions d'euros au second semestre 2022 qui passera à 75 millions d'euros en année pleine en 2023.

La stratégie de la marguerite

L'ex PDG revient également sur l'autre virage structurant pris en 2021 avec Octopia : « c'est l'entrée dans une nouvelle phase de développement avec une stratégie BtoB qui s'appuie sur les expertises et les savoir-faire tech et logistique e-commerce construits depuis plus de dix ans ». La traduction concrète c'est la création successive de filiale centré sur chacun de ces savoir-faire selon la stratégie de la marguerite : la marketplace grand public, peu ou pas rentable, constitue le cœur et le produit d'appel pour générer du trafic et du volume. Parallèlement, chacun des trois pétales (Clogistics, Cdiscount Advertising et Octopia) a vocation à être valorisé séparément en BtoB pour générer cette précieuse rentabilité qui fait défaut à Cdiscount depuis tant d'années.



Lire aussiE-commerce : pourquoi Cdiscount se tourne vers les services BtoB

Nul doute que le choix de Thomas Métivier, qui a piloté la création puis les deux premières années d'Octopia, confirme ces choix stratégiques d'Emmanuel Grenier.

« La richesse des talents, la diversité et la solidité des expertises de l'ensemble de Cdiscount et de ses filiales en font non seulement le leader français du e-commerce, mais aussi une exception au regard du marché européen et mondial », réagit Thomas Métivier qui entend "poursuivre le développement des piliers stratégiques de l'entreprise : développement de Cdiscount, accélération de la stratégie BtoB avec Octopia, Clogistics et Cdiscount Advertising".

Le nouveau directeur général poursuivra donc dans cette voie à la recherche de la rentabilité et aura notamment à arbitrer le délicat sujet des suites à donner à l'augmentation de capital de 300 millions d'euros annoncée au printemps 2021 avant d'être reportée sine die quelques mois plus tard faute d'un marché jugé suffisamment satisfaisant.



Lire aussiE-commerce: la nouvelle génération d'acheteurs prête à payer plus pour une livraison propre