Les pompiers de Gironde sont-ils prêts pour la saison des feux 2023 ?

Il y a le bilan des surfaces brûlées - près de 30.000 hectares de végétation partis en fumée - et il y a l'impact financier et matériel pour les pompiers. Les gigantesques incendies de l'été 2022 - à Landiras, La-Teste-de-Buch mais aussi Saumos et Arès - représentent pour le Sdis 33 (service départemental d'incendie et de secours) un coût global de près de 12 millions d'euros. Une facture qui correspond pour moitié aux dépenses de personnel, notamment les heures supplémentaires, pour un tiers aux dépenses de carburant, locations d'hélicoptères et pièces détachées et pour le reste, soit 1,7 million d'euros, à la destruction de matériels et de onze véhicules, dont trois précieux camions citerne feux de forêt (CCF) sur un total de 160.

« 40 % des camions citernes au tapis »

« L'été 2022 a été particulièrement intense avec une activité hyper soutenue. Entre le 12 juillet et 31 août, on parle de plus de 600 départs de feux et 19.000 sorties tous motifs confondus. Au total, 40 % des camions citernes feux de forêt ont été mis au tapis, c'est-à-dire envoyés à la maintenance », dépeint le commandant Matthieu Jomain au Sdis de Gironde.

Dans ce contexte, le Sdis peut compter sur un budget de 261 millions d'euros pour 2023, en hausse de 3,6 % sur un an. Et des moyens exceptionnels sont en passe d'être débloqués pour acheter dix camions citernes supplémentaires qui devraient être déployés dès cet été. Les mécaniciens sont aussi fortement mobilisés sur le parc actuel puisque 82 % des CCF sont désormais opérationnels et le ratio devrait dépasser 95 % cet été. Le commandant Matthieu Jomain tient à rassurer : « Tous les centres de secours sont équipés normalement et nous travaillons actuellement à regonfler nos réserves. L'an dernier tous les véhicules de réserve ont été mobilisés mais l'été 2022 n'était pas la norme et on peut aussi espérer un été 2023 plus calme. »

Pourtant, le contexte actuel de profonde sécheresse et la canicule aussi précoce que sévère qui frappe l'Espagne n'incite pas à l'optimisme. Signe de la vigilance continue des secours girondins, fin février, les pompiers de l'Hérault ont prêté à leurs collègues girondins 15 camions citernes jusqu'à la fin du printemps pour garantir la capacité de réponse opérationnelle. « C'est une première qui montre la solidarité entre sapeurs-pompiers et qui nous permet de disposer d'une force de frappe équivalente à celle de l'an dernier. On se prépare comme chaque année mais en ayant bien sûr à l'esprit ce qu'il s'est passé l'an dernier », précise le Sdis, alors que la « saison des feux » est officiellement ouverte depuis le 1er mars.

Des effectifs « extrêmement sollicités »

Le Sdis de Gironde emploie 5.300 personnes dont 4.900 sapeurs-pompiers parmi lesquels environ 2.000 sont professionnels. L'an dernier, les pompiers girondins ont effectué 146.000 sorties opérationnelles, tous motifs confondus, un volume record d'activité qui suit la croissance démographique du département. Il n'y avait eu que 83.000 interventions il y a vingt ans et environ 140.000 en 2019. « On salue la mobilisation du Sdis et de ses financeurs et partenaires depuis un an, mais le nerf de la guerre ça reste les moyens humains, c'est là qu'on est inquiet ! Nous sommes extrêmement sollicités tout le temps et même avec 100 % de véhicules opérationnels, la vraie question c'est de savoir qui on va mettre dans les camions si nous sommes à nouveau confrontés à des incendies de l'ampleur de 2022 ? », interroge Charles Cosse, le délégué syndical de l'Unsa. L'organisation majoritaire au Sdis de Gironde réclame davantage de moyens humains et davantage de pompiers professionnels pour faire face à la hausse de l'activité.

Drones et caméras mobilisés

Mais les 4.900 sapeurs-pompiers girondins pourront aussi s'appuyer sur des nouveaux matériels, notamment aériens. Le gouvernement a ainsi annoncé, début avril, le positionnement à Bordeaux de quatre avions bombardiers d'eau de type Air Tractor et un Dash dès le 1er juillet et d'un hélicoptère bombardier d'eau dès le 1er juin.

Et pour surveiller les 470.000 hectares de forêts girondines, qui couvrent 46 % du territoire, le Sdis va se doter de moyens plus légers dès cette année en y consacrant plusieurs millions d'euros. Il est ainsi prévu d'installer « une grosse vingtaine » de caméras de surveillance sur le massif pour surveiller et dissuader les départs de feux. S'y ajouteront une dizaine de drones pour offrir à la fois davantage de réactivité et une meilleure observation aérienne des incendies. Autant de moyens techniques qui, seuls, ne feront pas de miracles :

« Cela nous permet de moderniser nos équipements de manière significative pour répondre à une nouvelle réalité environnementale et sociétale. Mais la lutte contre les incendies passe par toute la population puisque 90 % des feux sont d'origine humaine, le plus souvent par la négligence des riverains et des promeneurs. Il faut marteler les règles de bon sens et les obligations de débroussaillage ! », conclut Matthieu Jomain, appelant à une prise de conscience générale face au risque incendie.