Human Immobilier élargit encore sa palette en intégrant un réseau de mandataires

Quelques mois après avoir intégré le réseau d'agences Côté Particuliers, qui conserve sa marque et son fonctionnement, Human Immobilier continue à grandir et à se diversifier avec une nouvelle opération de croissance externe. Le groupe bordelais est devenu, ce 11 avril, l'actionnaire majoritaire de Keymex, un réseau de mandataires immobiliers basé en Île-de-France et disposant de 24 centres d'affaires en France. « Cet investissement dans un modèle un peu nouveau constitue un axe stratégique pour le développement de Human. Keymex apporte une complémentarité qui nous permettra de créer de la valeur pour nos collaborateurs comme pour nos clients », avance Benjamin Salah, le président directeur général de Human Immobilier (ex Bourse de l'immobilier), qui affiche 170 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 (+10 % sur un an).

La forte croissance des mandataires

Car les modèles des deux entreprises sont en effet sensiblement différents. Human Immobilier opère majoritairement de manière intégrée avec ses plus de 500 agences physiques en propre et ses salariés implantés dans un gros tiers des départements français, notamment dans les villes moyennes. De son côté, Keymex, créé en 2016 par Frédéric Simon, surfe sur l'essor fulgurant des mandataires immobiliers depuis une quinzaine d'années dans le sillage d'IAD ou du Toulousain Safti. L'approche y est bien plus souple puisqu'il s'agit de centres franchisés travaillant avec des agents commerciaux indépendants. Le plus souvent auto-entrepreneurs, ils ne possèdent par leur propre carte professionnelle d'agent immobilier mais proposent des tarifs inférieurs aux réseaux traditionnels. Une formule qui a réussi à prendre un quart des parts d'un marché croissant en l'espace de quelques années.

Stéphane Moquet, directeur général de Keymex, Frédéric Simon, fondateur et désormais directeur commercial, et Benjamin Salah, président de Keymex et directeur général de Human Immobilier (crédits : Human Immobilier).

Keymex compte 24 centres d'affaires en France et cinq en Argentine pour un total de 700 agents commerciaux et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

« Avec Human, Côté Particuliers et maintenant Keymex, nous serons le seul groupe immobilier à réunir les trois modèles que sont les agences intégrés, les franchises et licences de marque et les réseaux de mandataire. Cela va nous permettre de nous développer mutuellement en mutualisant les fonctions supports, les formations et les trajectoires professionnelles », poursuit Benjamin Salah, qui entend doubler le nombre de centres Keymex d'ici 2025 pour atteindre la centaine en 2028.

Stéphane Moquet monte à bord Dans le cadre de cette prise de participation majoritaire, Frédéric Simon, le fondateur et CEO de Keymex, en devient directeur commercial tandis que Benjamin Salah est nommé président. Les deux hommes s'appuieront sur un profil expérimenté pour la direction générale de Keymex avec Stéphane Moquet. Ce dernier a passé 20 ans chez Orpi, qui revendique la place de premier réseau français d'agences immobilières, dont six ans comme directeur général.

20.000 ventes par an

L'entrepreneur, qui a repris en 2013 la direction de l'entreprise fondée à Bordeaux il y a 42 ans par son père Eddy Salah, se trouve désormais à la tête d'un groupe de 3.500 professionnels de l'immobilier opérant plus de 20.000 ventes par an. Le nouvel attelage se rapproche ainsi encore un peu plus des plus gros acteurs de l'immobilier et affiche ouvertement son ambition de « devenir le numéro un de l'immobilier de services en France ».

Une croissance externe qui peut sembler risquée alors même que le marché immobilier est sérieusement grippé depuis six mois. « C'est une très belle opportunité de développement qui représente une prise de risque audacieuse mais mesurée car le groupe est solide. L'immobilier est un marché qui n'est pas encore mature du point de vue de la concentration et les lignes bougent encore beaucoup : le groupe Human Immobilier ne représente que moins de 2 % de parts de marché », répond Benjamin Salah.

Human Immobilier, qui va prochainement ouvrir une agence à Nantes, est désormais présent dans 90 % des départements français. Mais le directeur général de Human s'attend, lui-aussi, à une année compliquée : « On est sur un recul de 13 % depuis le début de l'année, c'est la première fois depuis plus de dix ans. Mais comme le marché fait entre -20 et -30 %, on continue à gagner des parts de marché. »

