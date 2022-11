Avant le Black Friday, Wanteeed décline ses codes promo sur Android

Créée en 2016 par Fred Roumat et Jérôme Cami, Wanteed compte désormais 28 collaborateurs répartis en Bordeaux, Nantes, Paris et Lyon. Elle revendique un million d'extensions de navigateur installées et utilisées chaque mois. Cette extension permet d'identifier et d'appliquer le meilleur code promo disponible lorsque l'internaute s'apprête à valider son panier d'achat sur un site e-commerce. "C'est une phase où le taux d'abandon de la transaction peut être important d'autant plus s'il faut aller chercher et tester des codes promo sur différents sites tiers pendant un quart d'heure. L'objectif est donc de fluidifier cette étape pour l'acheteur comme pour le vendeur", explique à La Tribune présente Fred Roumat, avançant le chiffre de 40 millions de codes promos répertoriés chaque mois sur la plateforme. Ces derniers sont apportés à la fois par Wanteeed et par la communauté d'utilisateurs. Et en période d'inflation galopante, il n'y a pas de petites économies comme le montre le nombre d'acteurs présents sur le marché des promotions et du cashback, cette forme de ristourne qui correspond à un remboursement en euros par une enseigne d'une partie d'un achat en ligne effectué sur son site. Outre Wanteeed, on trouve aussi iGraal, Poulpeo, Widilo ou ebuyclub.

Fidéliser les clients

Du côté de Wanteeed, l'utilisation de l'extension est 100 % gratuite pour les particuliers puisque l'entreprise bordelaise a choisi de se rémunérer exclusivement en BtoB auprès de ses enseignes partenaires.

"Depuis 2016, notre seul modèle économique ce sont les commissions que nous percevons sur l'outil de cashback proposé par nos 2.000 enseignes partenaires et déposés sur la cagnotte Wanteed. De leur point de vue, cela leur permet de fidéliser les clients et de gagner en visibilité et en audience auprès de notre million d'utilisateurs qui sont relativement jeunes. C'est donc un public très volatile et très prisé par les marques", explique à La Tribune Fred Roumat.

Via cet outil de cashback, Wanteeed permet ainsi plus de 100.000 transactions uniques chaque mois. Grâce à cette source de revenu et à "la vente d'espaces de mise en avant pour les marques sans ciblage", le chef d'entreprise évoque "quelques millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022" et une activité en croissance de +25 % par rapport à 2021. Depuis sa création il y a six ans, c'est sur ce seul modèle rentable que l'entreprise a fondé sa croissance. "Nous préférons la rentabilité à des levées de fonds. Cela garantit notre indépendance vis-à-vis de nos partenaires", pointe le dirigeant.

La grande bascule vers le mobile

Pour des raisons historiques et techniques, l'extension Wanteeed n'était jusque-là disponible que sur les navigateurs d'ordinateurs (desktops). Un vrai handicap alors même que l'usage des smartphones pour le e-commerce est en pleine croissance et pèse désormais environ la moitié du trafic et des transactions. "On nous le réclame depuis longtemps mais ce n'était pas simple techniquement. Mais j'ai une grande nouvelle, Wanteed sera enfin disponible sur Android le 21 novembre prochain !", annonce Fred Roumat, qui a bien évidemment en ligne de mire le Black Friday du 25 novembre prochain. "Pour nous c'est un très gros moment d'activité, il fallait donc être prêt à temps pour cette petite révolution", sourit le cofondateur. Le lancement sur iOS est également prévu prochainement.

Autre nouveauté, l'extension intégrera prochainement un comparateur des prix publics sur les différentes plateformes e-commerce et des options de fléchage vers les enseignes partenaires. De quoi envisager sereinement l'année 2023 avec "une quinzaine de recrutements dans les tuyaux".

Quid des données personnelles ?

Il reste la question de l'utilisation des données personnelles des utilisateurs, qui est par nature sensible lorsqu'il s'agit d'outils numériques gratuits. "Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit", a-t-on l'habitude dire. Mais Fred Roumat assure apporter toutes les garanties en la matière :

"En interne, nous utilisons des données agrégées et anonymisées à des fins d'analyse du service, des comportements ou des tendances. En externe, Wanteeed ne partage aucune donnée avec des tiers et elles ne sont évidemment jamais revendues, cela fait partie de notre éthique. Nous sommes une entreprise française, n'appartenant à aucun grand groupe et l'entreprise n'utilise ainsi jamais les données récoltées dans le cadre de Wanteeed pour d'autres activités."

"Dans le cadre du cashback, nous utilisons uniquement un numéro d'identifiant généré en interne que nous partageons avec le marchand (sans aucune autre donnée) et qui permet au service de détecter l'achat de l'utilisateur et de lui créditer ainsi le cashback associé", précise le dirigeant de Wanteeed, dont la politique de confidentialité est consultable ici. "C'est aussi la force de notre modèle économique autofinancé qui nous permet de nous distinguer des pratiques de certains acteurs du secteur et d'avoir la liberté et le luxe d'œuvrer uniquement dans le sens de l'utilisateur", conclut-il.

