Jeux vidéo : Shiro Games change de dimension avec l'entrée de Cathay Capital

18 mois après Asobo Studio, l'autre nom du jeu-vidéo très en vue à Bordeaux, c'est au tour du studio indépendant Shiro Games d'ouvrir son capital pour engager une nouvelle étape dans son développement. Succès après succès, Nicolas Cannasse et Sébastien Vidal se sont façonnés, en l'espace de dix ans, un nom auprès des joueurs du monde entier sur le marché pourtant très concurrentiel du jeu-vidéo indépendant. Les deux cofondateurs, qui avaient déjà ouvert de manière très minoritaire leur capital au géant chinois Tencent en 2018, accueillent aujourd'hui l'investisseur franco-chinois Cathay Capital. Ce dernier gère plus de cinq milliards de dollars d'actifs et a réalisé plus de 230 investissements depuis sa création en 2007.

L'opération se fait via le fonds Sino-French Midcap II lancé par Bpifrance, China Development Bank et Cathay Capital pour mobiliser 1,2 milliard d'euros. Ce véhicule cible des participations, principalement en France et en Chine, dans "des entreprises de taille intermédiaire disposant d'un fort potentiel de croissance, de création de valeur et de développement à l'international". Dans le cas de Shiro Games, l'investissement serait "d'un peu de moins de 50 millions d'euros" ce qui valoriserait le studio à 150 millions d'euros, selon Les Echos. Des montants que ni Shiro ni Cathay n'ont souhaité confirmer ni démentir. Nicolas Canasse et Sébastien Vidal restent cependant majoritaires au capital à l'issue de cette opération.

"Shiro Games a démontré une capacité inégalée à produire en parallèle plusieurs jeux de grande qualité esthétique et expérientielle, ainsi qu'à fédérer une communauté de millions de joueurs à travers le monde, attachés à la signature Shiro. Grâce à cette dynamique et aux excellents fondamentaux du marché du jeu indépendant, Shiro a le potentiel pour devenir une plateforme leader en Europe", considère Edouard Moinet, co-fondateur et Managing Partner de Cathay Capital.

Deux nouveaux projets pour 2024

Ces nouveaux moyens très conséquents vont permettre à l'équipe d'une soixantaine de salariés de grandir rapidement. Forts des succès de ces dernières années, "Evoland" (2013), "Evoland 2" (2015), "Northgard" qui s'est écoulé à plus de trois millions d'unités depuis 2019, puis "Darksburg" (2021) et "Wartales" (2021), Shiro Games a décroché une adaptation de l'univers mythique de Franck Herbert avec le jeu de stratégie "Dune : Spice Wars" sorti en accès anticipé sur PC en avril dernier avant une sortie officielle courant 2023. Mais les retours sont déjà très prometteurs :

"Wartales et Dune se sont déjà vendus chacun à plusieurs centaines de milliers d'unités. Et comme pour nos autres titres, nous allons continuer à implémenter de nouvelles fonctionnalités et à faire vivre ces jeux dans la durée avec des équipes dédiées au suivi et à la création de nouveaux contenus sur le long terme", précise Nicolas Cannasse, le PDG de Shiro.

Sorti il y a plus de trois ans, le jeu de stratégie en temps réel "Northgard" vient ainsi de recevoir une nouvelle mise à jour payante en septembre et continue à connaître des ventes croissantes année après année.

L'équipe de Shiro Games. (crédits : Shiro Games).

Le studio, qui affichait autour de sept millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, a l'habitude de travailler en équipe réduite d'une quinzaine de personnes pour créer ses titres et il n'entend pas remettre en cause ce fonctionnement qui garantit agilité et créativité dans le développement. Deux nouveaux jeux sont ainsi développés en parallèle pour une sortie en 2024 - "et un budget de quelques millions d'euros chacun" - avec, notamment une approche différente des titres précédents et un accent mis sur le multijoueur.

"D'ici un an, on devrait compter 80 salariés en structurant deux nouvelles équipes de 15 à 20 personnes sur ces nouveaux projets. Nous avons atteint une maturité dans le management suffisante pour grandir de cette manière avec des profils autonomes et créatifs et un fonctionnement très horizontal", poursuit Nicolas Cannasse.

Une activité naissante d'éditeur

Le studio indépendant, désormais installé sur les quais à Bordeaux dans des locaux de 1.300 m2, confirme aussi sa nouvelle branche "Shiro Unlimited" dédiée à l'édition de jeux vidéo tiers. Deux titres prévus en 2023 ont déjà été signés - "Abyssals" (Espagne) et "Decarnation" (France) - parmi les dizaines de propositions que reçoit Shiro chaque semaine. "Nous voulons avant tout comprendre le jeu proposé et l'état d'esprit de l'équipe qui est derrière parce qu'en plus du financement et de l'appui sur le marketing, le publishing et le commercial, nous voulons apporter à ces jeunes studios nos conseils pendant le développement en matière, par exemple, de game design, de technologie ou de création artistique", explique Nicolas Cannasse.

