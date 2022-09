Le studio d'animation Sun Creature recherche 60 artistes à Bordeaux

Deux ans après son implantation dans 700 m2 à la cité numérique de Bègles, le studio d'animation franco-danois spécialisé dans la 2D Sun Creature poursuit son développement. Alors que son premier long métrage, le documentaire animé Flee, est à l'affiche depuis le 31 août et que la série de 40 épisodes en 40 langues Ivandoe, entièrement fabriquée à Bègles, sera diffusée à partir de novembre, le studio bordelais travaille sur deux nouveaux projets. Le premier est un long métrage avec Netflix, dont le nom n'a pas été dévoilé. Le second est une série adaptée du jeu vidéo Splinter Cell aux côtés d'Ubisoft. Sun Creature recherche, pour cela, une soixantaine de profils en 2023, des animateurs et des décorateurs en 2D, mais aussi des compositing artists pour la phase de post production.

"Entre Ivandoe et Splinter Cell, nous ne sommes pas sur les mêmes techniques, donc nous ne recherchons pas les mêmes profils. Quand un artiste travaille sur un projet, il n'est pas nécessairement embauché sur un autre", explique à La Tribune Charlotte de la Gournerie, co-fondatrice et productrice en charge du bureau de Bègles, qui emploie déjà une centaine de personnes.

Des freins à l'embauche

Mais Charlotte de la Gournerie ne cache pas que le recrutement est compliqué.

"Il y a des juniors mais peu de seniors et très peu de studios d'animation à Bordeaux. Il n'y a donc pas ici le dynamisme qu'il peut y avoir dans d'autres régions où les artistes passent d'une production à une autre. D'où l'importance de ne pas être loin d'Angoulême et d'être flexibles sur le télétravail. Des professionnels ont déménagé pour venir à Bordeaux et travailler sur nos projets mais la moitié de notre effectif est en télétravail. Il faut d'ailleurs savoir que les artistes ont des difficultés à se loger sur Bordeaux, du fait de leur statut d'intermittent. Cela constitue un autre frein", développe Charlotte de la Gournerie.

Les difficultés ne sont toutefois pas propres à Sun Creature à Bordeaux, et ceci pour de bonnes raisons.

"Les talents français sont recherchés. La France est le troisième exportateur mondial d'animation après les Etats-Unis et le Japon. Il y a donc une forte demande d'animation en France et en Europe de la part de la production internationale. Il y a notamment un engouement des plateformes pour l'animation adulte et nous nous inscrivons là-dedans. Les 40 écoles françaises ne suffisent donc pas", reconnaît Charlotte de la Gournerie.

À son niveau, Sun Creature est en croissance dans la taille des projets et est en augmentation sur les volumes de fabrication. "Notre premier long métrage est sorti et nous sommes en développement sur de nouveaux long-métrages. Notre première série va sortir et nous faisons plus de séries", détaille Charlotte de la Gournerie.

Un choix stratégique

Le choix de s'installer à Bordeaux est en revanche parfaitement assumé, et deux ans plus tard, conforté. "Nous sommes proches de la gare et d'un aéroport international et l'implantation en France nous permet d'avoir accès au crédit d'impôt international essentiel pour nos projets", confie Charlotte de la Gournerie. Le studio peut également bénéficier des aides du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) et de l'Agence culturelle de la Région Nouvelle-Aquitaine (Alca). Des aides qui n'ont rien d'anecdotique alors qu'un film d'animation coûte en moyenne six à sept millions d'euros.

Sun Creature a été créé à Copenhague, en 2013, uniquement par des personnes issues d'écoles d'animation. Charlotte de la Gournerie a rejoint le Danemark en 2014 et est devenu partenaire du studio en 2015.