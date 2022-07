Tourisme : Chypre à la recherche d'un nouveau souffle après le départ des Russes

C'est la soupe à la grimace ! Certains hôtels tout inclus de Limassol, la capitale économique de Chypre, accueillaient jusqu'à 80 % de clientèle russe. Depuis l'invasion de l'Ukraine, ils ont tous décampé du jour au lendemain. Quant aux Français, avant le Covid, ils n'étaient pas les touristes les plus nombreux à Chypre : 40.000 par an en moyenne, soit à peine 1 % des arrivées. "Ça n'accroche pas pour une raison simple, c'est l'aérien", analyse Christophe Chaillou. "On ne peut pas vendre une destination sans avions ! Heureusement, depuis cette année, on a un certain nombre de vols directs depuis la France."

Lire aussiGuerre en Ukraine : « À Kiev, les gens recommencent à sortir ! »

Le Français, né à Libourne avant de grandir à Bordeaux, vit depuis quarante ans à Chypre. A la tête de Creative Tours, une agence de tourisme réceptive, il organise les séjours clés en mains d'une quinzaine de tour-opérateurs, dont le voyagiste français Salaün Holidays. Après le départ de 800.000 Russes par an à fort pouvoir d'achat, et dans une moindre mesure des Anglais, la deuxième clientèle de l'île, pour cause de Brexit, le gouvernement chypriote est aux abois.

Le tourisme, un poumon économique

Dans ce pays d'un million d'habitants, le tourisme représentait jusqu'à 15 % du PIB avant la crise Covid. Même si des forêts de grues continuent de bétonner le littoral, Chypre veut développer le tourisme vert, explique Christophe Chaillou, diplômé de l'école de management hôtelier Glion en Suisse et marié à une Chypriote :

"On trouve des zones d'agrotourisme, des boutique-hôtels et des spas au milieu de la forêt, ce sont des produits qui sortent de l'ordinaire, loin des hôtels-clubs tout inclus sur les plages. On a des zones montagneuses jusqu'à près de 2.000 mètres d'altitude. Chypre veut développer un tourisme plus culturel et proche de ses habitants."

Le dernier mur d'Europe

Bien-être, gastronomie, sport ou villages fleuris inspirés de la France... une dizaine de labels ont été créés au total, de quoi aussi parfois hélas s'y perdre ! Chypre souffre de la concurrence des Canaries ou de Malte, beaucoup plus proches, plus accessibles depuis la France, et moins chères, mais Christophe Chaillou assure que le meilleur atout de l'île, c'est son climat : "La période de novembre est exceptionnelle, avec une température extérieure entre 25 et 28 degrés et une température de l'eau à 22-23 degrés. Ailleurs en Europe, on n'a nulle part la Méditerranée à cette température-là en automne. Le problème, c'est que pendant très longtemps, Chypre n'a pas eu vraiment d'identité. Beaucoup de gens pensaient que c'était une île grecque."

Car s'il est bien une particularité de Chypre, c'est sa fameuse ligne verte, ce mur, le dernier en Europe, hérissé de barbelés et de miradors, qui coupe la capitale, Nicosie, en deux depuis l'invasion de la Turquie dans la partie Nord en 1974. "On organise des excursions à la journée côté turc", explique Christophe Chaillou, "Pour voir le patrimoine dans la partie occupée, ça amplifie le côté culturel de la destination. On peut y accéder quand on veut et toujours en toute sécurité." Son agence emploie une quinzaine de personnes. Le Français a aussi une affaire d'importation de vin qui lui a permis de passer la crise Covid. Il a aussi repris un restaurant à Limassol, qu'il a naturellement baptisé "le Bordeaux".