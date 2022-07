Le plan de G Finance pour viser 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026

Malgré cette levée de fonds et ce plan de croissance très ambitieux, G Finance est loin d'être un startup. Fondée dès 1998 par Vincent Goisque, la société basée à Gradignan (Bordeaux Métropole) a grandi tranquillement autour de la vente puis de la location, de véhicules et engins professionnels avec plus d'un millier de véhicules. Mais l'année 2022 marque assurément un virage important dans la trajectoire de cette PME de seulement huit collaborateurs. Le 11 avril, le fondateur a cédé ses parts à Jérôme Salles, entré dans l'entreprise et au capital deux ans plus tôt. Puis le 25 avril, le nouveau dirigeant a ouvert le capital à iXO Private Equity qui a pris une part minoritaire en apportant deux millions d'euros.

De quoi amorcer un vaste plan de développement piloté par Jérôme Salles.

"Nous sommes historiquement présents à Bordeaux et, depuis novembre 2021, à Toulouse. Et nous allons ouvrir quatre implantations en janvier 2023 dans les Hauts-de-France, à Paris, Lyon et Marseille", explique ce dernier à La Tribune.

Lire aussiFlambée des carburants : des transporteurs routiers bordelais aux abois

Déménagement à Cestas

Ni franchises ni filiales, ces quatre co-entreprises seront détenues à part égale par G Finance, par la holding de Vincent Goisque et par l'entrepreneur local. "Nous tenons vraiment à avoir cette dimension entrepreneuriale tout en partageant la marque G Finance et surtout nos valeurs. Nous n'ouvrirons de nouvelles antennes que si nous rencontrons les bonnes personnes", précise Jérôme Salles, qui prévoit de basculer progressivement vers des véhicules hybrides et électriques.

Sur un marché où la concurrence est active avec des entreprises tells que Corhofi, Silog et de multiples concessionnaires, G Finance ambitionne désormais de croître très rapidement pour passer un cap au niveau national. De 5,5 millions d'euros en 2019, la PME est passée à 8 millions d'euros en 2021 et vise la barre des dix millions d'euros en 2022 puis des 50 millions en 2024. "D'ici quatre ans l'objectif est d'atteindre 80 millions d'euros de chiffre d'affaires grâce à nos six implantations géographiques", assure le dirigeant qui, entre le courtage, la location et les solutions de financement, compte actuellement 1.500 clients principalement en Nouvelle-Aquitaine et dans l'ex Midi-Pyrénées. G Finance emménagera en novembre prochain dans de nouveaux locaux à Cestas (Gironde) d'où seront gérées les fonctions supports pour l'ensemble du groupe. Une quinzaine de recrutements sont prévus sur place.