A'urba : un urbaniste havrais aux commandes de l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine

A 44 ans, c'est un très bon connaisseur des questions d'urbanisme, de mobilités et d'aménagement urbain des grandes métropoles et un familier des problématiques propres aux fleuves et aux villes portuaires. Un profil idoine pour la métropole bordelaise. Simon du Moulin de Labarthète prendra la succession, dès le 2 mai prochain, de Jean-Marc Offner aux commandes de l'A'urba, l'Agence d'urbanisme Bordeaux Aquitaine, présidée par le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic.

Avant de quitter ses fonctions en milieu de semaine, Simon du Moulin de Labarthète a dirigé pendant sept ans, de 2015 à 2022, l'Agence d'urbanisme Havre Estuaire Seine, l'équivalent de l'A'urba pour la métropole du Havre. Doté d'une licence de géographie à l'Université Paris-Nantes et d'un master d'urbanisme et de stratégies territoriales et urbaines à Sciences Po Paris, il a travaillé de 2008 à 2015 dans les coulisses de la gestation du Grand Paris et de son métro Grand Paris Express. D'abord au cabinet de Christian Blanc, secrétaire d'Etat en charge du développement de la région capitale, puis au cabinet de Daniel Capena, le préfet de la Région Île-de-France. Il a ensuite continué à œuvrer sur "l'axe Seine" entre le Grand Paris et le port du Havre en dirigeant l'Agence d'urbanisme havraise.

De son côté, Jean-Marc Offner prendra sa retraite de l'A'urba dans quelques jours après treize années passées au poste de directeur général de l'agence. Il conserve cependant certaines responsabilités nationales dans le monde de l'urbanisme : la présidence du programme de recherche Popsu (Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines), qui s'intéresse de près au devenir des grandes métropoles françaises, et la présidence de l'Ecole urbaine de Sciences Po Paris.

