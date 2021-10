Nouvelle-Aquitaine : les dynamiques des villes moyennes à la loupe en trois infographies (3/4)

On entend beaucoup de choses sur le renouveau des villes moyennes françaises. En Nouvelle-Aquitaine, très vaste région qui n'abrite qu'une seule métropole de premier plan dans ses douze départements, la question se pose de manière peut-être plus prégnante qu'ailleurs. Ni exode rural massif, ni statu quo, la réalité est plus contrastée et les situations différent bien souvent au sein de qu'on appelle les villes moyennes, soit des villes comprises entre 20.000 et 200.000 habitants. Entre les villes du littoral et celle de la campagne, entre les agglomérations situées sur une ligne à grande vitesse opérationnelle ou à l'étude et les autres, les dynamiques ne sont pas identiques.

Pour tenter d'y voir plus clair, La Tribune a sélectionné trois indicateurs chiffrés (voir méthodologie). Il s'agit de l'évolution de l'emploi salarié (hors secteur agricole) entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021 ; des volumes de transactions immobilières dans l'ancien en 2020 et de l'évolution des prix entre 2018 et 2020 ; et de l'évolution du nombre de logements neufs autorisés depuis 2018 et jusqu'à fin août 2021.

Vous pouvez naviguez ci-dessous entre les trois cartes interactives et cliquez sur chacune d'entre elles pour accéder à des informations et courbes plus détaillées pour chaque ville.

Méthodologie

Pour bâtir ces cartographies, nous avons sélectionné 22 villes de Nouvelle-Aquitaine dont la population est évaluée entre 20.000 et 200.000 habitants, bornes fréquemment utilisées pour définir une ville moyenne. Une exception toutefois : nous excluons les communes de la métropole bordelaise qui entreraient dans ce champ, tenant compte de ce que le concept de ville moyenne ne se résume pas seulement à la taille de la population, mais qu'il intègre aussi le degré "d'autonomie" de la ville par rapport à la métropole la plus proche. Nous avons également sélectionné la ville de Bordeaux, à titre de point de comparaison.

L'infographie dédiée à l'emploi est pour sa part élaborée à l'échelle des zones d'emploi auxquelles appartiennent les villes sélectionnées, périmètre sur la base duquel l'Urssaf établit ses jeux de données.

Quant à l'infographie relative à la construction, elle intègre les données à fin août 2021, qui illustrent parfois une augmentation conséquente des permis de construire : à Agen, Bergerac ou encore à Marmande, le nombre de permis accordés dépasse ainsi le volume global d'autorisations délivrées l'an passé. Mais ces données sont à prendre avec des pincettes : elles ne reflètent pas nécessairement la tendance globale annuelle.