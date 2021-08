La 27e Université Hommes-Entreprises questionne l'utilité les 26 et 27 août

Après avoir exploré ces dernières années les contours de notions telles que le progrès, la sagesse, le sens, la responsabilité ou encore la liberté, l'Université Hommes-Entreprises s'attèle en cette rentrée 2021 à mettre au jour ce qui se cache derrière le mot utilité. Comme chaque année, une dizaine de conférenciers aux profils volontairement très variés viendront donc exposer leur point de vue sur le thème "être utile" jeudi 26 et vendredi 27 août au château Smith Haut Lafitte, à Martillac, au sud de Bordeaux.

"Quelle place notre référence quasi-exclusive à la technique réserve-t-elle à la question du sens, à l'existence vécue, à l'acte désintéressé, économiquement inutile ? Comment développer le sentiment d'utilité et donc d'estime de soi ? Comment vivre l'incertitude comme une nouvelle normalité ?" C'est à ce type de questionnements que seront invités à répondre des intervenants tels que la philosophe, psychanalyste et professeure au Cnam Cynthia Fleury et le professeur agrégé de philosophie et dramaturge Fabrice Hadjadj. Le spécialiste américain de l'innovation, Navi Radjou, viendra présenter sa vision de l'innovation frugale tandis que Bertrand Badré, ancien directeur général de la Banque Mondiale, défendra l'importance des investissements financiers à impact social.

L'ex journaliste et fondatrice de réseaux professionnels tels que Fondation Entreprendre, Femmes des Territoires et Bouge ta Boîte, Marie Eloy viendra vanter la force de ces outils de mise en relation et Marianne Sebastien, fondatrice de l'association Voix libre en Bolivie s'exprimera sur le thème "Être utile c'est partager". Le militant humanitaire Antoine Brochon, mobilisé notamment au sein de SOS Chrétiens d'Orient, témoignera de son engagement tandis que la rabbin et écrivaine Delphine Horvilleur a choisi de répondre à la question "Face aux épreuves de la vie, comment être utile au monde ?". Enfin, Blaise Agresti, ex-commandant du Peloton de gendarmerie de haute montagne livrera sa vision de l'incertitude et du risque.

L'évènement est à la fois en présentiel (avec un nombre de places limité à 500 participants) et en vidéo (en direct et en différé), uniquement sur inscription. Programme complet et inscriptions ici.