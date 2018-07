"Progrès et sagesse" au menu de la 24e Université Hommes-Entreprises du Ceca

"Science sans conscience n'est que ruine de l'âme" : François Rabelais a fortement inspiré la prochaine Université Hommes-Entreprises, organisée par le Ceca les 30 et 31 août. "Progrès et sagesse" : le thème de cette 24e édition n'aurait pas été renié par l'auteur de Pantagruel puis de Gargantua. Pour mémoire, le Ceca met sur pied chaque année, à la fin de l'été, un grand rendez-vous posé au milieu des vignes du Château Smith Haut Lafitte, à Martillac près de Bordeaux. Plus de 600 décideurs viennent s'y remettre en question et assister aux prises de parole d'acteurs de haut niveau.

"Les grands groupes ont désormais acquis une puissance dépassant parfois celle des états. Certains détiennent les clés de l'intelligence artificielle ou de la préservation du monde, avec comme seul principe celui de la puissance matérielle. Grâce à l'éthique et à un référentiel de valeurs, comment ré-équilibrer progrès et sagesse, science et conscience, développe­ments économique et personnel ?", s'interroge en préambule le Ceca. Les invités de cette 24e édition auront fort à faire pour apporter des pistes de réflexion. Parmi eux on trouvera certains profils que l'association pilotée par Christophe de la Chaise cherche à faire venir à Martillac depuis plusieurs années. Entre autres :

Clara Gaymard et Gonzague de Blinières : membre du conseil d'administration de Veolia, Danone, LVMH et Sages, la première est aussi présidente du Women's Forum depuis 2015. Lui est administrateur de la Fondation Entreprendre et président du Réseau Entreprendre Paris. Tous deux sont fondateurs de Raise, fonds d'investissement et de dotation responsable.

Erik Orsenna : le romancier et académicien planche sur tous les grands débats de société est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé Désir de villes

Cédric Villani : le mathématicien, député LREM, détenteur de la prestigieuse Médaille Fields en 2010, a rendu en mars dernier un rapport très commenté sur l'intelligence artificielle. Cette dernière sera-t-elle au service de l'humain ? C'est le sujet qu'il explorera lors de l'Université.

Jean Le Cam : le skipper français est aussi un entrepreneur qui place le capital humain au centre de la performance.

Frédéric Beigbeder : l'animateur et romancier a rencontré des dizaines de personnalités à travers le monde pour les besoins de son dernier ouvrage, Une vie sans fin, dans lequel il relate l'histoire de... Frédéric, un animateur de télévision qui cherche à vaincre la mort. Que faire de l'immortalité ? Il présentera les fruits de trois ans de travail sur le sujet.