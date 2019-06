La 25e Université Hommes-Entreprises en quête de sens au travail

La précédente édition de l'Université Hommes - Entreprises a accueilli 650 personnes (Crédits : Ceca)

Organisée par le Ceca, la 25e Université Hommes-Entreprises se tiendra les 29 et 30 août 2019, près de Bordeaux, autour au thème "changement et quête de sens". Ciblant les décideurs de tous les horizons, cet évènement réunira de nombreux intervenants pour débattre et combattre l’image d’ennui et de mal-être associée aux entreprises.