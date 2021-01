"Les sénateurs ont été à l'écoute d'un numérique sobre et respectueux de l'environnement"

LA TRIBUNE - Alors que les outils et les usages numériques occupent une place toujours plus importante dans notre économie et notre vie quotidienne, comme conjuguer numérique et écologie ?

VINCENT COURBOULAY - En réalisant que les deux ne sont pas incompatibles ! Que le numérique peut être une solution mais constitue aussi aujourd'hui un problème. Le numérique n'est plus isolé, il n'est plus un secteur d'activité comme un autre, mais transversal et systémique. Il agit sur notre consommation, notre habillement, nos déplacements... En bien comme en mal. On est sur un secteur qui a besoin d'expertise, de recul, et surtout que beaucoup d'acteurs se fédèrent autour de messages clairs, cohérents, construits et sérieux.

Y-a-t-il un véritable manque en la matière actuellement ?

Il y a un besoin de fédérer les initiatives, les porteurs, d'avoir une démarche éthique et transparente et pas seulement de business pour porter des valeurs qui sont aujourd'hui fondamentales dans la société. Nous vivons à la fois une urgence climatique et sociale importante et une transition numérique à marche forcée. Les acteurs du numérique sont persuadés qu'une société plus...