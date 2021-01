CES 2021 : une expérience en ligne frustrante pour les startups du QG de Nouvelle-Aquitaine

La délégation néo-aquitaine pour ce Consumer electronic show 2021 était plutôt expérimentée puisque onze des treize startups retenues ont déjà foulé au moins une fois les allées du CES à Las Vegas ces dernières années. Autant dire qu'à l'issue de cette première journée en ligne, le contraste est particulièrement frappant avec l'effervescence et l'énergie des précédentes éditions. "Cela n'a strictement rien à voir avec ce qu'on peut vivre sur place", lâche Pascal Lavaur, fondateur de Go4iot, présent au CES en 2019 et 2020. "Il y a beaucoup de contacts via la plateforme mais en réalité très peu de demandes sérieuses et le moteur de recherche est vraiment perfectible parce qu'il ne propose que très peu de filtres ce qui rend les recherches de contacts qualifiées très laborieuses", poursuit Pascal Lavaur, qui a déjà écoulé 600 unités de son antivol connecté depuis mi-2019 et vise un doublement de son activité en 2021. "D'habitude, la force du CES c'est qu'on y trouve ce qu'on cherche et ce qu'on ne cherche pas forcément en multipliant les rencontres. Là, c'est beaucoup plus compliqué..."

