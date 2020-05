Référencement web : OnCrawl ouvre un bac à sable d'algorithmes

Parcourir et scanner chaque jour des millions de pages web pour en relever le code et le contenu et aider leurs propriétaires à en améliorer le référencement naturel, c'est-à-dire à l'optimiser pour figurer en bonne position dans les résultats des moteurs de recherche : c'est le cœur de métier d'OnCrawl, née en 2013 d'un partenariat entre Cogniteev, Cdiscount et AT Internet. Sept ans plus tard, l'entreprise, installée à Mérignac, près de Bordeaux, compte un millier de clients dans 66 pays pour un chiffre d'affaires de quelques millions d'euros en 2019. La plateforme emploie 50 salariés entre Mérignac et Montréal après avoir décidé de fermer son bureau parisien à la suite de l'ouverture de la ligne à grande vitesse.

Des algorithmes à essayer

Sur le plan technique, OnCrawl n'a pas à rougir de la concurrence, bien au contraire : sa solution a reçu trois années de suite l'award du meilleur outil SEO (search engine optimization) aux European Search Awards et celui du meilleur logiciel SEO aux US Search Awards en 2019. Pour autant, la plateforme bordelaise, active principalement en France, en Espagne et en Pologne, n'entend pas en rester là. Elle travaille en particulier sur...