OnCrawl lève 3,5 M€ pour se renforcer au plan mondial

Le fait est suffisamment rare pour être mentionné quand on parle de tours de table de cette ampleur : "La levée de fonds de 3,5 millions d'euros que nous venons de boucler est 100 % Sud-Ouest", relève François Goube, cofondateur et dirigeant d'Oncrawl. Aquiti Gestion, via les fonds ACI et NACO, et Irdi Soridec Gestion ont participé à l'opération, qui a bénéficié du soutien de l'Agence de développement et d'innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine.

"Créer un leader mondial ancré dans la région est un objectif initial et nous avions donc la volonté de jouer le jeu du territoire. En face, on sent aussi une vraie volonté de mettre les moyens sur des entreprises bénéficiant de fortes croissances. Enfin, notre secteur et nos métriques sont désormais bien compris et notre modèle économique, basé sur l'abonnement, est très clair."

OnCrawl, née d'un consortium industriel monté avec Cdiscount notamment en 2013, est un éditeur de logiciels accessibles en ligne (en mode SAAS), permettant aux e-commerçants et aux médias en ligne d'améliorer leur référencement naturel et leur audience. Les robots de la startup explorent les pages d'un site internet, calculent et fournissent de la donnée dans le but de déterminer des pistes d'amélioration. Les outils d'OnCrawl analysent notamment le comportement de Google sur les pages pour pouvoir les optimiser.

Une vingtaine de recrutements cette année

Avec cette levée de fonds, "nous envoyons un signal fort au marché mondial, se réjouit François Goube. Nous comptons désormais plus de 800 clients dans une soixantaine de pays. Le SEO est devenu un vrai sujet sur lequel, étonnamment, les Européens et particulièrement les Français sont assez en avance. Le marché américain a 6 à 12 mois de retard et est en pleine phase d'équipement. Nous avons donc une belle carte à jouer."

A ce jour OnCrawl compte son siège social à Bordeaux, un bureau à Paris et un 3e en Amérique du Nord depuis quelques mois.