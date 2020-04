Les marchés de capitaux, un atout essentiel pour la reprise de l’économie

Lundi 20 avril. Bercy réunit des économistes pour travailler sur les scenarii de sortie de crise sanitaire avant d'affronter la crise économique des prochains mois. Au-delà des aides d'urgence pour garantir la liquidité des entreprises, il faudra dans les mois à venir réamorcer le financement de long terme de l'industrie, du commerce et des services. Les marchés de capitaux peuvent faire la preuve de leur utilité et de leur contribution. La fonction économique même des marchés financiers justifie que l'on écarte plusieurs arguments en faveur d'une suspension de leur activité. Suspendre les échanges pourrait être un remède pire que le mal. C'est une crise de l'économie réelle qui a déchaîné une tempête boursière, et non l'inverse.

Le krach financier mondial de mars 2020 restera dans la mémoire collective comme l'un des plus violents depuis 1929. Les indices boursiers ont perdu environ 30 % de leur valeur. Les indices de volatilité, fear indexes, VIX et VCAC, habituellement à 20 %, se sont envolés vers 80 % au plus fort de la tempête, pour se stabiliser aujourd'hui à 50 %. Comme à chaque fois dans ces périodes de panique, des voix s'élèvent pour réclamer la fermeture des marchés...