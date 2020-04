Vins de Bordeaux : le coronavirus devrait accélérer la réinvention du vignoble (5/5)

Impossible de savoir encore si la Chine restera l'eldorado qu'elle était devenue pour les bordeaux. (Crédits : © Kim Kyung Hoon / Reuters)

Déjà en crise, le vignoble de Bordeaux doit se réinventer soulignent pour La Tribune deux observateurs avertis du marché, le consultant et viticulteur artisan Stéphane Derenoncourt et Jérémy Cukierman, directeur de la Wine and Spirits Academy de Kedge Business School. Tandis que le viticulteur Olivier Cuvelier se pose lui aussi des questions. Plus aucun doute n'est permis, le vignoble de Bordeaux entame un virage historique, qu'il faudra sans doute amorcer très rapidement dès la fin du confinement.