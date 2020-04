Nouvelle-Aquitaine : ces cinq pépites e-santé qui s’adaptent en pleine crise de coronavirus

La Nouvelle-Aquitaine n'a pas à pâlir en matière de e-santé, bien au contraire. Alors que plusieurs projets sont déployés dans la Région, des solutions sont référencées depuis la semaine dernière sur le site du ministère des Solidarités et de la santé. L'idée : accompagner les professionnels de santé dans leur choix d'outils numériques pertinents dans la lutte contre l'épidémie. Derrière, ce sont des entreprises qui ont du s'adapter, souvent très rapidement à cette nouvelle situation d'urgence sanitaire.

Un bouleversement

"Le vendredi 13 mars, avant même l'annonce du confinement, j'ai réuni mes équipes en leur disant : il y a deux options possibles, soit on se réinvente, soit on disparaît. Nous avons choisi la première", confie Julien Delpech directeur général et cofondateur d'Invivox.

Alors qu'Invivox a créé une plateforme de formation médicale uniquement en présentiel entre médecins du monde entier, la société bordelaise a lancé son premier webinar (conférence via le web) à la mi-mars, à l'issue d'un weekend de réflexion. "Nous organisons désormais, chaque jour, trois à cinq événements qui rassemblent entre 20 et 300 personnes pendant une heure environ. Sur les dix premiers jours, 4.200 soignants avaient été formés."

Parmi les thèmes abordés dans le cadre de ces formations : la ventilation d'un patient en zone de réanimation non conventionnelle ou encore la prise en charge des femmes enceintes diagnostiquées covid-19. "Nous nous occupons quant à nous de l'outil et de la technique", précise Julien Delpech qui prévoit déjà de ne pas abandonner ces webinars à la fin du confinement.

Un exemple de webinar proposé par Invivox. (crédits : Invivox).



Des adaptations mais un modèle conforté

Toujours dans le domaine de la formation des professionnels de santé, le Bordelais Simforhealth, a, pour sa part, décidé de mettre sa collection de simulateurs numériques à la disposition des instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) qui en font la demande pour mettre en place l'enseignement à distance. Ils sont accessibles en ligne via la plateforme MedicActiV. "Tout le monde reçoit les mêmes simulateurs qui ont été conçus à partir d'un référentiel national", précise Jérôme Leleu, le président et fondateur de l'entreprise.

Mais, à partir de cette même plateforme, les professionnels de santé peuvent également créer eux-mêmes leur simulateur pour former leur personnel. "Dans le cadre du Covid-19, nous avons enrichi notre outil-auteur, qui permet de choisir les décors et avatars, en ajoutant, par exemple, des masques", explique Jerôme Leleu. Le but ? Permettre aux experts médicaux, aux équipes pédagogiques et aux établissements de santé, la création rapide de simulateurs numériques de formation dans chaque spécialité : cardiologie, pneumologie, diabète, ou encore oncologie. Il s'agit d'une initiative intitulée "#Learntofight : Good practices when treating patients". Pour Jérôme Leleu, "le numérique est essentiel pour la continuité pédagogique. Notre vision est confortée."

Des accélérations

Dans un autre domaine, Globule, également référencée est une application qui a été développée pour les professionnels de santé dans le but de favoriser le partage d'information et le suivi d'actions autour des patients. Dans le cadre du Covid-19, la société pessacaise Ki-Lab qui l'édite, a créé de nouvelles fonctions.

"En plus de l'agenda, des éléments de dossier et de la télé-consultation, nous avons ajouté les questionnaires de suivi des patients Covid-19 à remplir tous les jours pour préciser les signes cliniques qui déclenchent éventuellement des alertes. Jusqu'à présent, ils étaient remplis par les professionnels qui prenaient contact avec les malades souvent par téléphone. Mais une version pour le patient est disponible dès cette semaine, ce qui signifie qu'il peut désormais remplir lui-même ces questionnaires. La version patient était prévue de longue date, mais le Covid-19 a accéléré sa mise en place. Face au Covid, il y a urgence. Tout va beaucoup plus vite", reconnaît Antoine Comiti, gérant de Ki-Lab.

Même constat du côté de la société MirambeauAppCare, basée à Martillac (Gironde) qui a lancé en fin d'année dernière l'application Diabilive. "Cette crise accélère toute notre stratégie", assure Benoît Mirambeau, son fondateur. Alors qu'il s'agit d'une plateforme médicale qui accompagne le patient diabétique, elle est ouverte à tous les patients dans le cadre du covid-19. "Nous proposons de la télé-assistance, de la télé-surveillance, de la télé-expertise, la télé-consultation, et de la télé-observance", explique Benoît Mirambeau.



Dans le domaine de la téléconsultation, est également référencée Nomadeec d'Exelus (Bordeaux), une plateforme de télémédecine mobile entre professionnels de santé, pour la télé-consultation, la télé-expertise, la télérégulation et le télé-soin.



L'épidémie de covid-19 a d'ores et déjà fait exploser le nombre d'utilisateurs des solutions précédemment citées mises à disposition gratuitement.