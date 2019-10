L'Urssaf, la Ronde des quartiers et Egee coordonnent leur soutien aux TPE d'Aquitaine

Accompagner la création, simplifier la gestion et prévenir les difficultés des très petites entreprises (TPE) : c'est la raison d'être des deux conventions paraphées, ce jeudi 17 octobre, par l'Urssaf d'Aquitaine avec les commerçants et artisans bordelais de la Ronde des quartiers, d'une part, et avec les représentants régionaux de l'association Egee (Entente des générations pour l'emploi et l'entreprise), d'autre part.

Ces structures associatives de terrain disposent "d'une expérience irremplaçable du tissu économique local et dont les objectifs entrent en résonance les nôtres", souligne l'Urssaf qui promeut "l'alliance des énergies convergentes dans un domaine où les logiques économiques et territoriales appellent souvent une démarche individualisée au profit de l'entrepreneur."

D'autant que, "le prochain basculement de la protection sociale des travailleurs indépendants vers le régime général renforce l'impératif de proximité", ajoute l'Urssaf. Au 1er janvier prochain, artisans, commerçants, professions libérales, qu'ils soient travailleurs indépendants classiques ou autoentrepreneurs verront leur compte cotisant géré par l'Urssaf dans le cadre de la reprise des missions et des personnels du RSI par l'Urssaf au 1er janvier 2020.

Henri Lourde Rocheblave, directeur régional de l'Urssaf Aquitaine, Philippe Daleman, président de l'Egee Aquitaine, et Jean-Paul Pagola, président du conseil d'administration de l'Urssaf Aquitaine (crédits : Urssaf Aquitaine).

Créée en 2010, la Ronde des quartiers réunit 1.200 commerçants et artisans du centre-ville de Bordeaux. Elle fédère des indépendants (60 % des adhérents) mais aussi des centres commerciaux du centre-ville et des associations de commerçants de quartiers. Elle joue un rôle de représentation auprès des pouvoirs publics et d'accompagnement de ses membres. De son côté, la délégation en Aquitaine du réseau Egee, qui accompagne le développement des entreprises, compte 131 conseillers œuvrant dans les domaines de l'éducation, la recherche d'emplois, la création d'entreprise et la prévention et le traitement des difficultés. Les conseillers Egee, au profil expérimenté, prodiguent notamment leurs conseils aux entreprises en difficultés.

