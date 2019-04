Recrutements : les experts-comptables aquitains se sentent tendus

Sans être critique, le recrutement de jeunes experts-comptables devient tendu dans certains territoires aquitains du Conseil régional des experts-comptables, qui couvre une région Aquitaine n'incluant pas le département de la Dordogne. "Ces tensions sur les recrutements se manifestent principalement à l'extérieur de Bordeaux. C'est un phénomène que l'on retrouve bien au-delà des frontières ordinales de notre région, ailleurs en France" éclaire Alexandre Salas-Gordo, président du Conseil régional de l'ordre des experts-comptables (Croec) d'Aquitaine.

Les tensions actuelles, qui semblent alimentées par un double mouvement, n'ont pas encore vraiment provoqué de crise dans l'Aquitaine à quatre départements des experts-comptables.

"Il y a un peu plus de turn-over qu'auparavant mais pas énormément. Nous sommes un secteur qui recrute de plus en plus et qui se diversifie, en particulier dans l'informatique. La difficulté à recruter porte sur les métiers traditionnels. Nous n'avons pas assez de jeunes formés, d'où la nécessité de travailler sur l'attractivité de la profession, en allant vers plus de modernité" recadre Alexandre Salas-Gordo.

La concurrence des startups

Cela ne signifie pas que les experts-comptables se complaisent dans l'immobilisme puisque depuis plusieurs années des initiatives ont été prises pour intensifier la visibilité de la profession vis-à-vis des futurs diplômés, notamment avec la création depuis plusieurs années de "La nuit qui compte" durant laquelle les professionnels rencontrent les étudiants dans des lieux festifs.

Mais les dernières années ont été marquées par une nouvelle séquence explosive de croissance des technologies cybernétiques, qui s'est accompagnée d'un énième bond en avant dans l'automatisation des fonctions les plus variées, avec une démultiplication des créations de startups dans tous les secteurs. Evolution qu'Alexandre Salas-Gordo ne perçoit pas comme un mouvement vers plus de paupérisation, bien au contraire.

Près de 6.000 emplois dans 4 départements

"Il y a aussi des politiques innovantes en ressources humaines dans les cabinets, cela ne concerne pas que les startups. Et puis les grilles de rémunération de nos métiers évoluent à la hausse, elles sont plus attractives que par le passé, à une époque où nous avions une image de basse rémunération" explique ainsi le président des experts-comptables d'Aquitaine. Une région qui compte 1.000 experts-comptables, appuyés par 4.500 collaborateurs, avec en plus 300 experts-comptables stagiaires.

"Le message que nous voulons faire passer, c'est que dans un contexte général marqué par le chômage, il y a encore des places pour les jeunes dans nos métiers" expose Alexandre Salas-Gordo. Ce dernier ne cache pas non plus qu'une partie du problème vient de la suractivité des cabinets de chasseurs de têtes, qui n'hésitent pas à s'attaquer aux cabinets d'expertise-comptable de la région. "C'est un problème qui reflète la tension sur les recrutements. Nous avons des confrères qui se plaignent et nous avons mis en place une charte des bonnes pratiques pour enrayer ce phénomène" relève le président. Pour faire face à cette situation le Conseil national des experts-comptables a créé un site spécifique pour faciliter les recrutements dans la profession, à l'adresse https://www.hubemploi.fr/.