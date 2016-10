Chômage : en Nouvelle-Aquitaine il baisse plus chez les plus pauvres

En septembre 2016, le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A (sans emploi) a reculé de 2 % sur un mois en Nouvelle-Aquitaine (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes), à 296.865 personnes. Une forte baisse légèrement plus importante que celle - également historique - enregistrée en France métropolitaine (-1,9 %). L'infléchissement de la courbe du chômage de catégorie A est moins marqué sur un an, avec un recul de 1,4 % en Nouvelle-Aquitaine, tandis que cette baisse atteint 1,7 % en France métropolitaine.

Trois départements de Nouvelle-Aquitaine enregistrent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A supérieure à 3 % ! Cette inflexion est d'autant plus frappante que deux de ces trois départements sont parmi les plus mal lotis de la région sur le plan socio-économique, c'est-à-dire les plus pauvres et les moins peuplés, à commencer par le Lot-et-Garonne (ex-Aquitaine), où le nombre de demandeurs d'emplois de catégorie A recule de 3,8 % en septembre, suivi par la Creuse (ex-Limousin), à -3,3 %, et la Charente (ex Poitou-Charentes), à -3,2 % !

Recul très faible en Dordogne

Suivent ensuite trois autres départements où la courbe du chômage en catégorie A recule de plus de 2 % sur un mois en septembre en catégorie A. La Vienne (ex Poitou-Charentes), département en tête de ce petit groupe avec un recul de 2,8 %, a pour chef lieu Poitiers et se trouve dans une situation très différente que le Lot-et-Garonne. La Vienne est suivie par deux départements ex aequo, avec une baisse de 2,3 %. Il s'agit de deux territoires maritimes à la population quasi équivalente : la Charente-Maritime (ex Poitou-Charentes) et les Pyrénées-Atlantiques (ex-Aquitaine).

Suivent cinq départements où l'inflexion de la courbe est comprise entre 1 % et moins de 2 %. Ce groupe, qui enregistre une baisse inférieure à la moyenne régionale, est emmené par la Corrèze (ex-Limousin), à -1,9 %, devant deux départements de l'ex-Aquitaine, la Gironde et les Landes, ex aequo avec une baisse de 1,7 %. Il est fermé par la Haute-Vienne (ex-Limousin), à -1,2 %, et enfin les Deux-Sèvres (ex Poitou-Charentes), à -1 %. Située, comme le Lot-et-Garonne, à l'intérieur de l'ex région Aquitaine, la Dordogne enregistre enfin la plus faible des baisses mensuelles en catégorie A sur un mois, à -0,6 %, bien loin de la moyenne régionale.

Forte baisse chez les moins de 25 ans

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B, C (actes positifs de recherche d'emploi) en Nouvelle-Aquitaine enregistre en septembre une baisse de 1 % sur un mois, à 496.947 personnes, contre -0,7 % en France métropolitaine. Exprimée par sexe, la baisse du nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A sur un mois en Nouvelle-Aquitaine est plus importante chez les femmes (-2,2 %) que chez les hommes (-1,8 %). Un écart qui a tendance à s'intensifier avec le croisement par classe d'âge. Chez les moins de 25 ans, où la baisse atteint un record de 5,2 %, la part des femmes recule ainsi de 5,7 % et celle des hommes de 4,8 %.

Cet écart entre les deux sexes se resserre un peu chez les 25-49 ans, où la baisse est au niveau de la tendance régionale, à -2 %. La proportion des femmes de cette classe d'âge recule ainsi de 2,3 % et celle des hommes de 1,7 %. La différence devient minime chez les 50 ans ou plus. Cette tranche d'âge enregistre une très faible variation à la baisse, à - 0,1 % sur un mois. Avec un recul qui atteint 0,2 % chez les femmes et qui est nul chez les hommes, dont la situation reste stable.