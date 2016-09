Le chômage progresse en août en Nouvelle-Aquitaine

Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire tenus de chercher un emploi et sans activités, s'établissait à 302.935 fin août en Nouvelle-Aquitaine. C'est 0,6 % de plus qu'à fin juillet. Sur trois mois, ce nombre augmente d' 1%. Sur un an en revanche, il recule de 0,3 %.

C'est la catégorie des personnes de moins de 25 ans qui est victime de la plus forte hausse, leur nombre progressant de 1,2 %. Toujours en se focalisant sur la catégorie A, la Charente est la plus touchée par la progression du chômage (+ 1,6 %) suivie par les Deux-Sèvres. A contrario, le département des Landes voit le nombre de demandeurs d'emploi refluer de - 1,1 %. C'est le seul département dans ce cas de figure dans l'ensemble de la région.

Si l'on ajoute les autres catégories B (78 heures dans le mois) et C (plus de 78 heures dans le mois), le nombre de demandeurs d'emplois en A, B et C s'établissait à 501.721 fin août en Nouvelle-Aquitaine. La hausse est cette fois de + 1,6 % sur un mois, + 1,7 sur 3 mois et - 2,1 % sur un an. Là encore, c'est la tranche de population âgée de moins de 25 ans qui est la plus touchée. La Charente et les Deux-Sèvres sont également ici victimes des plus fortes hausses (+1,9 %).