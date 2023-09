Salaires et transition écologique : les priorités syndicales en Nouvelle-Aquitaine

C'est une année historique qui vient de s'écouler pour les syndicats de salariés avec une mobilisation massive et dans la durée contre la réforme des retraites. Une lutte pacifique et encadrée, un regain d'image qui s'est traduit par une hausse des adhérents, pour déboucher, à défaut d'une victoire, sur un renouvellement à la tête des organisations. Mais alors que la frénésie du mouvement est retombée et la réforme promulguée, serait-ce la gueule de bois ? Pas à en croire les mots des représentants en Nouvelle-Aquitaine, déterminés à profiter de l'élan pour investir d'autres sujets pressants.

Avec pour la CFDT tout d'abord deux priorités. « La première c'est la question de la rémunération. On veut peser sur les accords de NAO [négociations annuelles obligatoires, ndlr] en fin d'année. L'autre se joue sur la transition écologique, il faut aider les entreprises et les salariés à passer du stade de la transition à celui de la transformation », indique à La Tribune Grégory Gaudel, le secrétaire général de la CFDT en Nouvelle-Aquitaine.

Pousser des projets inter-entreprises

Son homologue de la CGT se veut, elle, particulièrement inquiète sur la situation sociale dans le monde du travail que viennent percuter deux sujets du quotidien : le logement et les déplacements. « La plupart des salariés ne peuvent même plus devenir propriétaires ! Et ils rencontrent de grandes difficultés pour se rendre sur leur lieu de travail », relaie Samantha Dumousseau. Tout en appuyant sur le volet environnemental : « Il faut que nos salariés puissent être formés pour qu'ils soient compétents. On ne peut parler de transition écologique sans parler de souveraineté. Ça doit se faire dans les territoires et avec nos entreprises. »

Renforcés par la mobilisation des retraites À l'image de la tendance nationale, les syndicats ont gagné des adhérents dans leurs unions départementales en Nouvelle-Aquitaine. Avec 54.000 adhérents, la CGT est toujours le syndicat majoritaire dans la région côté travailleurs. La CFDT en revendique quant à elle plus de 49.000, soit une hausse de 7 %.

Plusieurs temps forts arrivent pour les syndicats, entre la conférence sur les bas salaires finalement mise à l'agenda par Emmanuel Macron et le renouvellement des stratégies régionales autour de la formation jusqu'en 2027. Mais le secrétaire général de la CFDT régionale craint une baisse de la consultation des syndicats de salariés et des organisations patronales. « On observe une tendance à amoindrir le paritarisme, au bénéfice des représentants de l'État », observe Grégory Gaudel au sujet du comité régional de formation, le Crefop. « On a besoin de dialogue collectif si on veut trouver les bonnes solutions. »

Moins pressants sur la transition écologique, les représentants du patronat font valoir quant à eux un besoin urgent de formation pour répondre à la pénurie de main d'œuvre dans les secteurs en tension. Et insistent aussi sur le besoin de logements pour recruter. Afin de favoriser la mobilité des salariés dans les territoires, la CFDT va initier spécifiquement en Nouvelle-Aquitaine des projets inter-entreprises. Le syndicat se donne un an et demi pour sonder les besoins et réunir les compétences afin d'impulser une cinquantaine de projets comme des transports collectifs vers les lieux de travail, des micro-crèches communes ou du logement temporaire par exemple. Tout en ciblant en priorité les PME. « Il faut qu'on les amène à réfléchir en-dehors du cadre de leur seule entreprise », mobilise Grégory Gaudel.

« Être le plus unis possible »

La CGT, qui va tenir un comité régional dans les prochains jours, veut renforcer le contrôle sur les aides publiques accordées aux entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Une réclamation adressée au conseil régional qui a voté au printemps le principe « d'éco-socio-conditionnalités » pour les aides au secteur privé. Mais le dispositif fonctionne effectivement pour l'instant davantage sur la confiance plutôt que sur le contrôle des actions entreprises. Une lacune déjà existante auparavant et illustrée aujourd'hui par l'arrêt programmé d'une ligne des Papeteries de Condat en Dordogne où 187 emplois sont menacés. Dans un autre contexte, les 165 salariés de l'usine de portes Fonmarty, basée à Bazas (Gironde), ont quant à eux déjà fait les frais du licenciement économique.

Le chamboulement des départs en retraite suite à la réforme donne aussi quelques sueurs aux syndicats qui tentent d'accompagner les salariés concernés. Dans la région, l'expérimentation du RSA conditionné à des heures de travail menée en Béarn et Creuse est également suivie, comme l'arrivée de France Travail - la nouvelle formule de Pôle Emploi - pour l'année prochaine. Autant de sujets sur lesquels les syndicats peuvent se retrouver et faire perdurer l'esprit de l'intersyndicale. « Je pense foncièrement que quand les syndicats sont unis, ça donne une force supplémentaire pour les salariés. On doit faire en sorte d'être le plus unis possible », insiste la secrétaire générale CGT Nouvelle-Aquitaine. Mise à l'épreuve programmée pour le 13 octobre avec une manifestation à l'appel de l'intersyndicale sur la question des salaires et de l'égalité femmes-hommes.