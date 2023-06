Mathias Saura élu président du Medef Gironde

Comme le prévoit le règlement interne du syndicat patronal, Franck Allard, qui vient d'achever son deuxième mandat de trois ans à la tête du Medef Gironde, ne pouvait pas se représenter. C'était donc sa dernière prise de parole en tant que président, comme il l'a souligné ce vendredi 9 juin lors de l'assemblée générale du Medef Gironde, qui s'est tenue devant une salle du palais de la Bourse archi-comble, en présence d'un hôte de marque, l'ex-premier Premier ministre d'Emmanuel Macron : Edouard Philippe.

Franck Allard a tenu à ne pas faire de bilan. Il est revenu sur les élections électroniques organisées en Gironde par le Medef à cette occasion. Elle se sont déroulées du 25 avril au 10 mai dernier et ont mobilisé 37 % des 1.094 membres adhérents du syndicat patronal. Ce qui a fait dire à Franck Allard que, même si le quorum est atteint, la mobilisation n'a pas été extraordinaire. Mais les électeurs ont fait leurs choix et porté à la présidence du Medef Gironde Mathias Saura, géomètre expert et topographe, fondateur de la société Geosat 3D, à Canéjan (Gironde) : une entreprise innovante dans modélisation 2D, 3D et la cartographie.

Une entreprise résolument innovante

Cette entreprise girondine intervient non seulement à Bordeaux Métropole, mais aussi dans toute la France, au Portugal, au Mozambique et en Zambie. Geosat 3D, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en 2022 (+14 %) fait souvent appel à la croissance externe pour se développer et emploie plus de 600 salariés, dont 200 à Bordeaux Métropole. L'entreprise qui annonce une centaine de recrutements en 2023 figure à nouveau cette année au programme French Tech 120 qui réunit des startups françaises en forte croissance.

La mesure est au cœur de l'activité de cette entreprise innovante qui déploie quatre grandes spécialités : détection de réseaux, scanner et modélisation 3D, cartographie mobile, géomètre expert. Une somme de compétences nourrie par un service en recherche et développement très innovant qui amplifie ces savoir-faire jusqu'à atteindre de nouveaux territoires, comme la création d'outils cartographiques destinés aux véhicules autonomes.

« Cela fait plus de dix ans que j'ai frappé à la porte du Medef Gironde et j'y ai été très bien accueilli », s'est félicité Mathias Saura, qui était déjà vice-président de l'organisation et président du Comex40, un groupe de jeunes dirigeants girondins travaillant sur les grands enjeux sociétaux

Mathias Saura veut un Medef connecté Gironde

Le nouveau patron des patrons girondins a souligné plusieurs grands défis auxquels le monde de l'entreprise va devoir répondre très vite dont la zone à faibles émission (ZFE) prévue pour une expérimentation dès 2024. Sur ce dossier sensible, le Medef, la CPME, l'U2P Gironde et 14 autres organisations professionnelles, viennent de prendra la parole pour demander la réalisation de l'étude d'impacts socioéconomiques préalable à l'instauration de la ZFE ainsi que la mise en place d'un comité économique de suivi associant les représentants d'employeurs.

Parmi les autres dossiers, Mathias Saura a également cité la mobilité, l'emploi et la formation « pour rendre notre ville plus attractive », et l'occupation du territoire. Dernier point qui rend compte de la volonté du nouveau président de mieux connecter le Medef Gironde aux grands bassins d'emploi qui entourent Bordeaux Métropole : dans le Libournais, le Médoc, le bassin d'Arcachon, auxquels on pourrait rajouter le Langonais.

Au terme de son intervention, le nouveau président a rappelé que l'événement le plus important du Medef Gironde, à savoir l'Université des entreprises, aura lieu en octobre prochain à l'Arkea Arena de Floirac (Bordeaux Métropole/rive droite).

