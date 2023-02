French Tech 120 : trois vétérans et un petit nouveau en Nouvelle-Aquitaine

Logiciels professionnels, transition écologique et énergétique, places de marché en ligne, innovations de rupture, industrie, électronique, spatial, mobilités ou encore santé : la quatrième promotion du French Tech Next40/120, l'indice des startups les plus prometteuses du pays, a été dévoilée ce 19 février. Cette année, ce prestigieux label a été accordé à 122 entreprises, dont les deux-tiers sont situées en Île-de-France.



Hors de la région parisienne, c'est Auvergne-Rhône-Alpes qui est la mieux représentée avec six lauréats. Comme l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine ne compte que quatre de ces startups, soit 3,3 % du total. C'est mince pour la troisième région française qui rassemble plus de 9 % de la population mais c'est toujours davantage que lors des trois années précédentes : trois lauréats en 2022, deux en 2021 et deux en 2020.

Little Worker fait son entrée en 2023

Et parmi les quatre pépites régionales sélectionnées en 2023 on retrouve d'ailleurs trois vétérans des éditions précédentes avec Geosat, Ultra Premium Direct et Treefrog Therapeutics. De son côté, Little Worker, plateforme spécialisée dans la recherche de biens et dans la conception et la gestion des chantiers de rénovation des particuliers, est la seule nouvelle startup bordelaise à se hisser cette année dans le classement. De quoi souligner à la fois la bonne vitalité dans la durée de ces quatre entreprises et l'absence d'autres locomotives régionales de premier plan au regard des critères retenus pour établir ce classement national. Il s'agit du montant des fonds levés depuis 2020 et de la dynamique de croissance de chiffre d'affaires.

Comme chaque année depuis trois ans, faute de figurer dans le Next 40, l'écosystème régional se console avec la sélection de startups ayant choisi d'installer des équipes plus ou moins étoffées dans la métropole bordelaise. C'est le cas de huit entreprises : Flying Whales, Back Market, Anywr, Le Hibou, Libon, Malt, ManoMano et Mirakl.

Back Market et Flying Whales

La place de marché de produits électroniques de seconde main Back Market avait annoncé, début 2022, envisager de transférer son siège social à Bordeaux dans le courant de l'année mais la crise de la tech est passée par là et l'entreprise a depuis d'autres priorités à gérer dont la problématique RH. Un plan de départs volontaires a ainsi été ouvert il y a quelques mois pour se séparer de 13 % de ses plus de 700 salariés dans le monde.

Nouvelle entrante dans le classement 2023, la startup aéronautique Flying Whales, dont le siège est toujours à Suresnes (Hauts-de-Seine), fait figure de cas particulier tant son modèle et son projet sont inédits. Avec les 122 millions d'euros levés l'an dernier, cette entreprise espère faire voler un dirigeable dans le ciel girondin à l'horizon 2026. Il s'agit d'un engin de 200 mètres de long sur 50 mètres de diamètre pour effectuer des missions de transport dans des zones difficiles d'accès. Un pari industriel osé porté par cette startup qui emploie plus de 130 salariés. Mais depuis sa création en 2012, elle a su convaincre une série de partenaires privés comme publics, dont le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Elle dispose d'équipes à Bordeaux et a retenu la commune de Laruscade, 50 km plus au nord, pour y construire son premier hangar d'assemblage.



Les quatre startups de Nouvelle-Aquitaine sélectionnées au French Tech 120 en 2023 :

Little Worker

Créée à Bordeaux en 2016, Little Worker s'était fixée un cap ambitieux pour 2022 et peut se targuer d'avoir atteint tous ses objectifs. La startup affiche désormais 35 millions d'euros de volume d'affaires, emploie 150 salariés et revendique le pilotage de plus de 3.000 chantiers dans huit grandes villes françaises (Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, Aix/Marseille et Lille). « Intégrer La FT 120 est une reconnaissance de la pertinence de notre positionnement et du chemin parcouru ces dernières années. L'éco rénovation a toujours été notre moteur et nous avons franchi des étapes très importantes dans le développement économique de l'entreprise », réagit Aurélien Bros, cofondateur de Little Worker.

La recette du succès de Little Worker, qui se présente comme « le nouveau modèle d'agence de chasse immobilière et de rénovation d'intérieurs », c'est la combinaison du statut de contractant général du bâtiment qui lui permet, en tant que maître d'œuvre, de piloter toute la vie d'un chantier de rénovation, et de solutions numériques pour le choix des matériaux, le suivi des chantiers et la recherche de biens. Le tout pour un panier moyen de l'ordre de 50.000 euros en 2021 et des projets allant de 15.000 à 350.000 euros.

Geosat

Basée à Canéjan (Gironde), Geosat 3D est une entreprise de géomètres experts spécialisée dans la modélisation 2D et 3D et la cartographie. Après avoir levé dix millions d'euros en 2019, la société de plus de 600 salariés, dont plus de 200 en Gironde, a réalisé 31.5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 (+21 %). Elle a également mené plusieurs acquisitions ces dernières années en France et à l'étranger et affiche près de 40 % de croissance annuelle depuis 2013. "Cette croissance est inscrite dans notre ADN puisque nous sommes en très forte croissance depuis 2011-2012. C'est donc un facteur que nous avons intégré dans le fonctionnement normal de l'entreprise", expliquait en 2021 à La Tribune Mathias Saura, le président de l'entreprise implantée en France, au Portugal, au Mozambique et en Zambie.

Treefrog Therapeutics

Spécialisée dans les thérapies cellulaires à grande échelle, Treefrog Therapeutics est la biotech la plus en vue en Nouvelle-Aquitaine. Fondée par Maxime Feyeux, Jean-Luc Treillou et Kevin Alessandri, l'entreprise emploie plus de 100 biophysiciens, biologistes cellulaires et ingénieurs en bioproduction et a levé plus de 70 millions d'euros depuis 2018. Son objectif : faire progresser ses programmes de thérapies cellulaires dans le domaine de l'immuno-oncologie et de la médecine régénérative au profit de millions de patients. Treefrog Therapeutics, qui dispose d'un outil de production en Gironde, a également ouvert des hubs technologiques à Boston, aux États-Unis, et à Kobe, au Japon, et vient de signer une collaboration avec Gaia BioMedicine, une biotech japonaise pionnière des thérapies cellulaires contre les tumeurs solides qui mène actuellement trois essais cliniques au Japon.

Ultra Premium Direct

Cette entreprise, créée en 2014 en Lot-et-Garonne, est spécialisée dans la fabrication et la vente en ligne d'alimentation premium pour chiens et chats. Sélectionnée pour la troisième fois dans le French Tech 120, elle connaît une forte croissance pour atteindre 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 contre huit millions en 2018. Avec une usine près d'Agen et bientôt 150 salariés, Sophie et Matthieu Wincker, les cofondateurs et dirigeants, se développent en France et désormais aussi en Italie.

