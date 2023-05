Horaires, périmètre, calendrier : les contours de la ZFE actés par Bordeaux Métropole

C'est une réunion d'élus qui n'a pas fait consensus. Réunis le 11 mai en bureau métropolitain, les élus ont discuté de l'arrivée de la Zone à faibles émissions à Bordeaux (ZFE) d'ici le 1er janvier 2025 à l'occasion de la fin de la consultation publique qui approche.

À travers cette réglementation européenne qui doit limiter la pollution atmosphérique dans une trentaine de villes supplémentaires en France d'ici 2025, c'est tout un enjeu de santé publique et de transition qui se pose. Les véhicules les plus polluants doivent être à terme bannis des cœurs des métropoles. Après une consultation de groupes ciblés entre mars et novembre 2022 puis une consultation grand public, Bordeaux Métropole dit être en capacité de trancher sur trois questions.

La ZFE cherche encore son public

« Les enseignements de cette période de consultation permettent d'acter ou de réaffirmer les points suivants », écrit la Métropole dans un communiqué. « La ZFE sera déployée 24h/24 et 7j/7 [...] mais parallèlement un régime de dérogation [sera mis en place] », elle « sera appliquée sur tout le territoire intra-rocade, rocade exclue du fait de l'absence d'alternative au trafic routier international Nord Sud » mais « certains parkings relais resteront accessibles ». Enfin, « 2024 sera une année de préparation et d'information autour des modalités de mise en œuvre [...] pour une entrée en vigueur effective au 1er janvier 2025 conformément à l'obligation légale. »

Un cadre d'application classique par rapport aux villes où une ZFE a déjà été déployée, comme Toulouse ou Lyon. À Bordeaux, l'arrivée de cette réglementation n'est pas encore parfaitement anticipée. 26 % des entreprises n'en avaient pas connaissance en mars dernier selon une étude la CCI Bordeaux Gironde. Du côté des 15 réunions publiques organisées, plus de 600 personnes y ont défilé et autant d'avis ont été exprimés sur le site internet de la consultation. « La mise en place de la ZFE soulève de nombreux questionnements. Les enjeux sanitaires de l'amélioration de la qualité de l'air en ville ne sont pas toujours perçus derrière cette démarche », note la Métropole.

« Absence de consensus »

C'est notamment le cas du groupe de droite métropolitaine qui, étonné par un consensus de façade, en a profité pour réaffirmer la prévalence des intérêts économiques face aux impératifs sanitaires et environnementaux. « Nos maires rappellent leur souhait que cette ZFE impacte le moins possible les libertés des citoyens. Sur ces bases, nous avons à nouveau plaidé, pour une ZFE applicable de 8 h à 20 h du lundi au vendredi et de l'interrompre le week-end pour ne pas entraver les déplacements de nos concitoyens

et soutenir l'économie locale. Nous avons essuyé un refus dogmatique de la majorité mais nous continuerons à porter cette proposition », déroule le groupe Métropole Commune(s).

Tout en opposant une « absence de consensus » à la suite de la réunion, les élus d'opposition appellent à poursuivre le travail de réflexion collective. En mars, les représentants de syndicats professionnels girondins s'étaient réunis aussi dans l'optique de faire émerger une réglementation allégée. Le président de Bordeaux Métropole Alain Anziani les avait reçus dans la foulée, comme un grand nombre d'acteurs et d'élus du territoire. Les discussions vont désormais se poursuivre autour des publics concernés par les dérogations et les aides à débloquer pour financer des véhicules plus propres, comme le réclame le monde professionnel. Catégories de véhicules, retrofit, montant des aides : tout un pan de la réglementation reste à construire.

