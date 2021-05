Elections régionales : un 1er sondage place le PS et le RN en tête en Nouvelle-Aquitaine

Les candidats aux élections régionales des 20 et 27 juin en Nouvelle-Aquitaine étaient dans le brouillard depuis les trois sondages pro domo parus à l'automne 2020 alors même que les noms de plusieurs candidats n'étaient pas connus. Le sondage Ipsos-Sopra Steria-Game Changers publié conjointement par le réseau France Bleu et France 3 Nouvelle-Aquitaine permet d'y voir un peu plus clair dans les rapports de force politique régionaux à un peu plus d'un mois du scrutin, même s'il convient de rester très prudent au regard de la marge d'erreur.

Réalisé sur internet du 30 avril au 4 mai 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1.000 personnes majeures et inscrites sur les listes électorales de Nouvelle-Aquitaine, ce sondage comprend en effet une marge d'erreur importante de +/- 3,8 points pour une intention de vote de 25 %.

Alain Rousset en tête, talonné par le RN au 1er tour...

Fondés sur les 485 répondants aux questions sur leurs intentions de vote, les résultats donnent ainsi Alain Rousset, président sortant du conseil régional et tête de liste PS, PC et PRG, en tête au 1er tour avec 25 % des suffrages. Il serait talonné par Edwige Diaz, tête de liste de l'extrême droite sous les couleurs du Rassemblement national, à 24 %. Un écart qui est donc très inférieur à la marge d'erreur de plus ou moins 3,8 points. Il y a six ans, Alain Rousset avait réuni 30,4 % des suffrages contre 23,2 % pour le candidat du Front national.

En 2021, Geneviève Darrieussecq (LREM, Modem, UDI) serait en troisième position mais un cran derrière le duo de tête à 19 % selon le sondage tandis que le candidat LR, Nicolas Florian, faute d'alliance avec les centristes, est crédité de 14 % contre 27 % pour la liste LR de Virginie Calmels en 2015. Avec 10 % les écologistes de Nicolas Thierry doubleraient leur score par rapport à 2015. Enfin, la fusion entre la la France insoumise et le NPA, créditée de 5 %, permettrait tout juste à Clémence Guetté d'envisager une fusion de liste pour le second tour, ce qui est hautement improbable.

... et réélu au 2nd tour ?

Au second tour, le sondage retient l'hypothèse d'une fusion entre la liste menée par Alain Rousset et celles des écologistes de Nicolas Thierry. Un scénario très plausible puisqu'ils sont alliés dans l'actuelle majorité au conseil régional. Dans cette configuration de quadrangulaire, Alain Rousset l'emporterait avec 37 % des suffrages exprimés devant Edwige Diaz à 26 %.

Pour mémoire, voici les résultat du scrutin régional de décembre 2015 en Nouvelle-Aquitaine.

Au 1er tour :

Alain Rousset (PS) : 30, 4 %

Virginie Calmels (LR) : 27,2 %

Jacques Colombier (FN) : 23,2 %

Françoise Courant (EELV) : 5,6 %

Au 2nd tour :