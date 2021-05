Le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine perquisitionné par le parquet national financier

Les enquêteurs du parquet national financier sont visiblement décidés à aller vite à l'approche du scrutin régional des 20 et 27 juin 2021. Les locaux du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ont en effet été perquisitionnés ce mardi 4 mai 2021 par les enquêteurs du parquet national financier dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte fin mars à la suite de la plainte contre X déposée par David Angevin, un ancien collaborateur d'Alain Rousset, le président (PS) du conseil régional. David Angevin accuse l'élu régional de détournements de fonds publics lors de la campagne électorale régionale de 2015.

Alain Rousset a assuré les enquêteurs ce 4 mai de "son entière collaboration en les faisant assister dans leurs recherches par le DGS, la DGA chargée des ressources, le directeur de Cabinet, ainsi que le directeur adjoint des services informatiques de la Région", a indiqué le conseil régional qui assure que l'élu socialiste est "désireux que toute la lumière soit faite sur cette plainte calomnieuse et continuera de satisfaire à toute demande du procureur et des enquêteurs".

De son côté, David Angevin a été entendu par les enquêteurs il y a quelques jours. "C'est une plainte de 400 pages qui prouve, notamment à l'aide de mails et de SMS, que les trois cabinets des anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et d'autres agents, soit une quarantaine de personnes payées par l'argent public, ont travaillé pour la campagne électorale d'Alain Rousset pendant toute l'année 2015", expliquait-t-il début mars à La Tribune.